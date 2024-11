L'araignée pendue à un cil. 33 femmes surréalistes (éd. Marie-Paule Berranger)

N’est-il pas temps, puisque nous fêtons les cent ans du début de l’aventure surréaliste, d’ajuster notre regard pour, derrière la légende dorée, en discerner la part manquante ? Par exemple, sur les portraits de groupe, dans les mémoires, les récits, l’exégèse, où sont les femmes ? Il y en eut pourtant beaucoup dans la galaxie surréaliste, non pas seulement comme objets idéalisés ou érotisés de l’inconscient masculin mais, poètes, peintres, photographes, en tant qu’actrices à part entière du mouvement, sans doute plus discrètes et plus autonomes mais non moins créatives.

De Claude Cahun à Leonora Carrington, de Lise Deharme à Leonor Fini, Gisèle Prassinos, Bona de Mandiargues ou Joyce Mansour, pour ne citer que quelques-uns des noms les plus connus, elles ont contribué de façon singulière, par des poèmes, des proses, des aphorismes, des correspondances, à l’invention du surréalisme.