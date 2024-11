Arnaud-Dominique Houte, Kim Consigny, Place à la République

Paris, aujourd'hui : qui a bien pu faire disparaître les célèbres statues des places de la République et de la Nation ? Une journaliste du XXIe siècle mène l'enquête, bientôt aidée par une galerie de personnages échappés du XIXe siècle : Victor Hugo, Louise Michel, Léon Gambetta, Hubertine Auclert, Séverine, Jean Jaurès, Charles Péguy. Tout ce petit monde curieux et bavard, querelleur mais pédagogue, est convaincu que la clef du mystère se trouve dans l'histoire méconnue de la IIIe République, un régime qui a su s'installer durablement, mais qui se connaissait beaucoup d'ennemis. Les royalistes, les anarchistes, les ouvriers, les femmes, les peuples colonisés : toutes et tous n'ont-ils pas de bonnes raisons de s'en prendre aux incarnations de la République ? À moins qu'un génie du crime n'ait de mauvaises intentions...

Lire un extrait…

Table des matières :

Récit

Dossiers

Et une et deux et trois !

Non à "la sociale" !

Principes et compromis

Boulanger dans le pétrin

La "séparation", enfin !

La Belle Époque des inégalités

Les bourgeois prennent du poids

"Tu seras agriculteur"

Les ouvriers au charbon

Midinettes et Apaches

La République réinvente l'Empire

Des guerres lointaines

Une affaire de gros sous

On l'appelait Bou-Dou-Ba-Da-Bouh

Six femmes en 1900

Sophie Berthelot (1837-1907)

Anne de Rochechouart de Mortemart (1847-1933)

Lucie Baud (1870-1913)

Alice Guy (1873-1968)

Amélie Élie, dite Casque d'or (1878-1933)

La femme du soldat inconnu

Le train du progrès

Des microbes au radium

Houille-houille-houille

Il est temps d'aller plus vite

Les amoureux du grand public

Lire les journaux

Aller aux spectacles

Applaudir les sportifs

La guerre à l'horizon

Triple alliance vs triple entente

L'échec des pacifistes

La guere par Princip

Chronologie - Bibliographie.