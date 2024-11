Antonio Gramsci, L'hégémonie culturelle

Préface de Jean-Yves Frétigné et Baptiste Colmant

Traduit par Françoise Bouillot

Pour conquérir le pouvoir, il faut d’abord prendre l’opinion publique, donc la culture. La politique se joue autant dans les esprits que dans les urnes. Antonio Gramsci (1891-1937) est le grand théoricien de cette hégémonie culturelle qui passe par une lente préparation idéologique au sein de la société civile. Les idées doivent infuser dans les esprits, ériger en "sens commun" les valeurs que l’on défend, afin d’organiser une idéologie dominante, partagée par le plus grand nombre. Du temps de Gramsci, cela passait déjà par l’école, la presse, l’Église ou les syndicats ; aujourd’hui, s’y adjoignent les associations, les think tanks, les médias et les réseaux sociaux. Qui remporte la bataille des idées, ouvre les portes du pouvoir.