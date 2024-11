Revoir Barry Lyndon

Dixième long métrage du réalisateur Stanley Kubrick sorti en 1975 aux Etats-Unis, Barry Lyndon est le film de tous les superlatifs tant il a surpris et étonné par sa qualité esthétique et son authenticité historique proches du documentaire. Adapté du roman The Memoirs of Barry Lyndon de Thackeray publié en 1856, le film relate l'ascension et la chute de Redmond Barry, un jeune opportuniste irlandais devenu noble en épousant la Comtesse de Lyndon. Dans des plans composés comme des tableaux inspirés par les plus grands peintres, le cinéaste offre une plongée hors du commun dans un XVIIIe siècle tourmenté et traversé par la Guerre de Sept ans, traçant le portrait fidèle d'une aristocratie cruelle dans lequel le héros finira par se perdre. Le livre qui paraît sous les presses des jeunes éditions Simeio, sous le direction de François Betz et Jan Harlan, avec une préface signé par Sébastien Allard, Directeur du Département Peinture du musée du Louvre, raconte les dessous de ce chef-d'œuvre du cinéma mondial, en révélant le travail obsessionnel de S. Kubrick.