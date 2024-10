Proust et les penseurs de la nature (en ligne)

Proust et les penseurs de la nature

Journée d’étude organisée par Julie André

dans le cadre des travaux de l’équipe Proust de l’ITEM-CNRS

Par visioconférence : https://cnrs.zoom.us/j/96777067483?pwd=BbU2VObR8alNeYLuXlir65SKsvzXHM.1

Vendredi 29 novembre 2024

D’Emerson, que Proust lit « avec ivresse » en 1895, à Thoreau, qu’il envisage un temps de traduire, en passant par Michelet, Maeterlinck, Ruskin ou encore Darwin ou Fabre, les penseurs de la nature ont, semble-t-il, habité Proust. On en trouve de multiples échos dans ses textes de fiction comme dans ses articles, ses pastiches ou ses essais, de ses œuvres de jeunesse jusqu’à À la recherche du temps perdu.

Cette journée a pour objet de mieux comprendre les liens entre Proust et quelques-uns des philosophes, essayistes, écrivains et naturalistes qui ont pensé et écrit sur la nature au xixe siècle et au début du xxe siècle. Et, des fleurs aux insectes, du jardin à la mer, jusqu’à cette « nature immémoriale » qui existe « sans l’intervention des hommes » évoquée dans Du côté de chez Swann, il s’agit de s’interroger sur ce que Proust appelle « la littérature d’histoire naturelle ». Pastichée, réécrite ou parfois effacée, loin d’être seulement un réservoir d’images où puiser, celle-ci engage aussi toute une réflexion sur la langue, le style et même le genre et informe des domaines aussi divers que la sexualité, le corps, l’art ou la création littéraire.

Mot d’accueil : Françoise Leriche (Université Grenoble-Alpes)

10h00 – Julie André (École polytechnique) : Introduction – comme des « ramiers fraternels » …

10h30– Christophe Pradeau (Sorbonne Université) : « Un livre fantôme de Proust : Les Six Jardins du Paradis »

11h00 – Florence Godeau (Université Jean Moulin Lyon 3) : « Le sphex de Proust : métamorphose, métabolisation et métaphorisation d’une controverse scientifique entre Fabre et Maeterlinck »

11h30 – Discussion

12h-13h30 pause déjeuner

13h30 – Edward J. Hughes (University of London) : « Autour du visible et de l’invisible dans la représentation de la nature : Michelet, Ruskin et quelques autres »

14h00 – Emily Eells (Université Paris Nanterre) : « La Fleur et le papillon : Proust et Ruskin devant la nature »

14h30 – Discussion

15h-15h15 Pause

15h15 – Céline Surprenant (Collège de France) : « L’expression des émotions selon Darwin dans À la recherche du temps perdu »

15h45– Mat Fournier (Ithaca College) : « Darwin et la race des tantes : genre, évolution et différence dans Sodome et Gomorrhe »

16h15 – Discussion

16h45-17h Pause

17h00 – Table ronde : Nature, art, société : autour de Proust, Ruskin, Emerson et Thoreau

Julie André (École polytechnique), Jeffrey Burkholder (Santa Clara University), Françoise Leriche (Université Grenoble-Alpes) et François Proulx (University of Illinois)

18h00 Fin de la Journée d’étude