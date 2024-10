Maxime Rovere, Se vouloir du bien et se faire du mal

« Plus on s’aime, mieux on se déchire. » Face à ce paradoxe, Maxime Rovere explore la dispute sous toutes ses coutures, pour en désamorcer les travers et en embrasser la vitalité. Plaçant la philosophie au milieu du théâtre des interactions humaines, ce livre résolument optimiste peut se résumer ainsi : « aucune souffrance n’est indispensable, aucune souffrance n’est gratuite. » Car ce sont peut-être moins les paroles qui blessent que les brèches qu’elles ouvrent, comme autant d’invitations à découvrir nos proches et notre sensibilité – encore faut-il apprendre à l’habiter.

Une magistrale remise en perspective de nos errements, de nos insuffisances et de nos idéaux.

