Gilles Clément, Monique Mosser (dir.), Inventer le jardin

Sous la direction de Gilles Clément, Monique Mosser, Mirabelle Croizier et Antoine Quenardel.

Cet ouvrage convie le lecteur à une promenade au cœur des jardins, à travers les époques et de par le monde, en compagnie des guides passionnants que sont Monique Mosser, historienne de l’art, et Gilles Clément, le jardinier « planétaire », l’inventeur du « jardin en mouvement », dont les réalisations traduisent la philosophie.

Conçu pas à pas sur le vaste terrain des prestigieuses collections de la BnF, ce livre se dessine en quatre grands parterres : le jardin, lieu de création, où l’on aborde l’histoire des formes du jardin ; le jardinier, artiste et artisan du jardin ; le jardin, sous l’œil du jardinier, où l’on se penche sur ce qui y pousse et comment ; le jardin, allées et venues, qui nous ouvre aux usages et aux usagers du jardin. Enluminures, dessins, estampes, affiches ont été sélectionnés comme autant de plantes pour l’orner. Sur un dernier cahier, Mirabelle Croizier, architecte du patrimoine, et Antoine Quenardel, paysagiste-concepteur, nous présentent Hortus papyrifer, le jardin-œuvre d’art qu’ils ont conçu avec Gilles Clément pour la BnF sur le site Richelieu, à partir d’espèces utilisées dans l’élaboration de supports d’écriture. Si dans les rayonnages de ses magasins, l’institution renferme un jardin de papier insoupçonné, Hortus papyrifer met en scène un florilège végétal de possibles ouvrages.

