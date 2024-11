Marion Deschamp, Les Temples de la mémoire. Recueils protestants de Vies et portraits (XVIe-XVIIe s.)

Marion Deschamp

Les Temples de la mémoire Recueils protestants de Vies et portraits (XVIe-XVIIe siècles)

Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque d’histoire de la Renaissance, 2024

Aux XVIe et XVIIe siècles, des recueils de portraits et de Vies dédiés aux héros de la Réformation paraissent dans l’Europe protestante. Ce livre montre comment leurs auteurs et lecteurs inventent une nouvelle culture du souvenir et de l’image et participent à la construction de l’identité protestante.

