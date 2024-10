Alain Ruscio, La première guerre d'Algérie

La " première guerre d'Algérie " commença le 14 juin 1830 à 4 heures du matin, lorsque le premier soldat français posa le pied à Sidi-Ferruch. Les conquérants furent d'emblée confrontés à une force de résistance qu'ils n'avaient pas imaginée, dont la figure emblématique reste l'émir Abd el-Kader. S'ensuivirent deux décennies d'affrontements d'une intensité et d'une violence extrêmes.

Le maréchal Bugeaud et bien d'autres officiers appliquèrent et souvent amplifièrent sur le terrain la politique répressive décidée à Paris par François Guizot, Adolphe Thiers, Jean-de-Dieu Soult, etc. Par milliers, les Algériennes et les Algériens furent humiliés, spoliés, déplacés, enfumés, massacrés, décapités... En 1852, Hugo décrivait cette armée française, " faite féroce par l'Algérie ". Pourtant, cette politique de terreur fut approuvée et même justifiée par de grands intellectuels de l'époque, comme Tocqueville et Lamartine. D'autres, très minoritaires, dénoncèrent la conquête, au nom de critères plus pragmatiques qu'éthiques ou politiques.

Prélude à cent trente-deux années de présence française, la conquête de l'Algérie constitue un moment décisif dans l'émergence de l'esprit colonial – et racial – qui marqua durablement la société hexagonale, et produit encore aujourd'hui ses effets délétères. Une synthèse inédite et sans concession sur des événements aussi déterminants que méconnus.

Lire un extrait…

Accès approfondi aux chapitres via Cairn…

Table des matières :

Remerciements

Avertissement

Introduction. Une guerre longue et dévastatrice

L'évidence (oubliée) d'une première guerre d'Algérie

Un combat inégal

Y eut-il une opinion publique à cette époque ?

Les sources d'une histoire globale de la conquête

Première partie

L'Algérie, une question coloniale

1. De Richelieu à Louis-Philippe : permanences de la politique française

Une motivation constante : mettre hors d'état de nuire les pirates barbaresques

" Tu céderas ou tu tomberas sous ce vainqueur, Alger "

Genèse d'un concept : la mission civilisatrice

Les dangers barbaresques s'estompent à partir du XVIIIe siècle

Un changement décisif : des bombardements aux projets de débarquement

Les projets avortés de Napoléon Bonaparte

L'hypothèse persistante d'un débarquement

La conquête de la régence, tout sauf un " accident de l'histoire "

Revoir la chronologie de l'histoire de la colonisation française ?

2. Une tromperie : le coup d'éventail. Une cause : la volonté d'expansion (1827‑1829)

Une dette ancienne à l'origine de la crise

Récits (contradictoires) de l'incident

Les réactions en France

La marche à la guerre, 1827‑1828

L'ultime mise au point de la stratégie

Décembre 1829 : la décision

La sombre affaire Seillière

Réactions de l'Empire ottoman, acte I : mécontentement et impuissance

Réactions britanniques, acte I : hostilité et inquiétudes (1827‑1830)

3. Toulon, Sidi-Ferruch, Alger, mai-juin 1830 : une guerre commence

Le plus grand engagement militaire français depuis la fin de l'ère napoléonienne

La traversée et le débarquement, mai-juin 1830

14 juin 1830, 5 heures du matin : le drapeau blanc flotte sur Sidi-Ferruch

Première proclamation, premier faux pas

Comment expliquer la faiblesse de la résistance ?

Marche sur Alger, capitulation de Hussein Dey et promesses de Bourmont

La société française et la prise d'Alger : fierté militaire, morosité politique

4. Alger et ses alentours livrés à la " curée ", juillet-août 1830

L'avènement de la monarchie de Juillet : un drapeau chasse l'autre

Le pillage du trésor de la Casbah

L'enquête avortée de Jean-Baptiste Flandin

" Chacun voulut se servir "

Spéculations sur le blé et la laine

Le vieil Alger, première victime

La destinée de Baba Merzoug ou La Consulaire

5. Une guerre s'installe, 1830‑1833

Blida, juillet 1830 : l'initiative aventureuse de Bourmont

Oran, Bône et Bougie, juillet-août 1830 : piétinements et revers

Blida, novembre 1830 : la revanche sanglante de Clauzel

L'engagement des Volontaires parisiens de 1830

Bilan de la première année

Le duc de Rovigo et le massacre de la tribu d'El Ouffia, avril 1832..

Oran, Bône, Bougie, 1831‑1833 : la reprise de la conquête

Yusuf, l'officier qui savait " parfaitement la manière de faire la guerre aux Arabes "

La conquête chaotique de la Kabylie, acte I : prudence et escarmouches

Naissance et balbutiements des bureaux arabes

Mise en place d'un appareil judiciaire

Réactions de l'Empire ottoman, acte II : protestations et impasse

Réactions britanniques, acte II : pressions et accommodements

6. La société algérienne, de la sidération à la résistance

L'Algérie de 1830 : possession ottomane ou terre autonome de fait ?

Hamdan Khodja, ou la dénonciation de " tous les abus imaginables "

Ahmed Bouderba prône la coopération entre Français et Algériens

Une société en ébullition

Le salut par le Maroc ?

L'avènement d'Abd el-Kader

Naissance d'un État et... naissance d'une nation ?

Une alliance avec Londres en gestation ?

Le hadj Ahmed Bey, une figure oubliée du combat algérien

7. " L'Algérie pour toujours française " : naissance et activités d'un parti coloniste

Des " possessions françaises dans le nord de l'Afrique " à l'Algérie française

Au fondement de l'idéologie coloniste :

" La race européenne, supérieure à toutes les autres ".

" Il faut imposer la civilisation "

Portrait de Lamartine en coloniste précoce

Un nouvel Eldorado

" L'extinction du paupérisme par la colonisation de l'Algérie "

" Tout parle en faveur de la colonisation de l'Algérie par les enfants "

Le parti coloniste contre les " anti-Français "

8. " Renonçons à coloniser Alger " : protestations et impuissance de la mouvance anticoloniste

Un tonneau des Danaïdes ?

" L'Algérie nous coûte déjà plus d'un milliard... "

Cris d'alerte et prémonitions

Apparition d'un mot : décolonisation

L'incessant combat d'Amédée Desjobert

9. Entre guerre et paix : l'ère des tâtonnements, 1834‑1840

Négociations et trêves, acte I : le traité Desmichels, 26 février 1834

1835 : revers de Trézel, victoire de Clauzel

L'affaire de Tlemcen

Constantine 1836, ou l'aventurisme désastreux de Clauzel

Clauzel s'obstine

" C'est parce que l'expédition de Constantine a été annoncée et par ce seul motif que le gouvernement l'autorise aujourd'hui "

" Un hiver de Saint-Pétersbourg "

" L'expédition de Constantine n'a pas été un succès complet "

Négociations et trêves, acte II : le traité de la Tafna, 30 mai 1837

Un paradoxe : Bugeaud, homme de paix et de dialogue

L'intérêt bien compris d'Abd el-Kader

Un accueil contrasté

Grands espaces et petite politique : les chemins vicinaux de Dordogne

La revanche de Damrémont-Valée, Constantine 1837

La rupture du traité de la Tafna et l'offensive d'Abd el-Kader, automne 1839

Cent vingt-trois héros français face à des milliers de combattants arabes, Mazagran, février 1840

Le credo du général Damrémont

Un dixième anniversaire de la conquête dans le bruit et la fureur

Deuxième partie

De Bugeaud à Saint-Arnaud : permanences de la guerre totale

10. Thomas-Robert Bugeaud : l'ère des déchaînements

(1841‑1847)

De l'Algérie " présent funeste " à la guerre totale

Un officier qui ne faisait confiance qu'à " sa propre pensée "

" Il faut que les Arabes soient soumis "

Systématisation de la guerre

La prise de la smalah ou le triomphe du duc d'Aumale, mai 1843

La guerre du Maroc et ses suites (1844)

" L'empereur du Maroc a prêché le djchad "

De la pression musclée au bombardement politique

Le Maroc, idée fixe de Bugeaud

Réactions britanniques, acte III : entre entente cordiale et refus d'un Maroc français

La conquête chaotique de la Kabylie, acte II : Bugeaud, avril et septembre 1844

Sidi-Brahim ou l'erreur fatale de Montagnac, septembre 1845

Une petite revanche de Bugeaud : le voyage à Excideuil, septembre-octobre 1845

La conquête chaotique de la Kabylie, acte III : Bugeaud toujours, mai 1847

11. Un bilan de la pacification à la Bugeaud

L'homme " qui n'a [pas su faire] autre chose que la guerre "

Un père pour ses soldats

Les mariages au tambour

La casquette

Les colonies militaires, principes

Les colonies militaires, illusions, réalités et échec final

Une fin de règne amère

Bugeaud après l'Algérie

12. " L'armée, faite féroce par l'Algérie "

" Les Arabes anéantis devant la colonisation française "

Une nécessité et/ou une fatalité

Une abomination et/ou une impossibilité

Villages, moissons et terres brûlés

Systématisation des razzias

Une pratique annexe : le chapardage

La longue histoire des décapitations se poursuit

Durant les campagnes

En ville

Essorillements de morts ou vifs

Enfumades et emmurements

Les exécutions sommaires et l'histoire sordide du capitaine Doineau

Le viol, une pratique courante

Zaatcha ou la destruction totale d'une ville fortifiée, juillet-novembre 1849

La conquête chaotique de la Kabylie, acte IV : Saint-Arnaud, mai-juin 1851

13. Combats et souffrances des hommes de troupe

" Héros trop oubliés de notre épopée coloniale "

Se nourrir

Boire (plus que de raison), acte I : les militaires

Se loger

Se vêtir

Se déplacer

Être blessé, malade ou mourir

Mourir

Miliana, juin-octobre 1840 : mourir de faim et d'oubli

Être brutalisé

" Tortures en Algérie "

" Mourir de nostalgie en Algérie française "

Recruter des indigènes

Les zouaves

Les tirailleurs indigènes ou turcos

Les spahis

Des troupes peu fiables

La Légion étrangère

14. Résistance : " Le combat du lion contre le moucheron "

" Abd el-Kader et Jugurtha "

Guerre classique contre guérilla

La fin de la coopération entre le Maroc et la résistance algérienne

Vers un rapprochement avec la Sublime Porte ?

Troisième partie

Colonisateurs et colonisés en Algérie et en France

15. Les processus d'accaparement des terres et des forêts

Logique française contre pratiques ancestrales algériennes

Alexis de Tocqueville, théoricien de l'expropriation

Le général Clauzel, le praticien

Colonisation accélérée contre réalisme : l'affrontement entre le duc de Rovigo et l'intendant Pichon

" L'expropriation des indigènes est la condition première "

L'accaparement des forêts

16. Le monde colon : une Algérie cosmopolite

Quelques statistiques globales

" Notre établissement doit être européen, et pas seulement français "

Les Espagnols se fixent surtout dans l'Oranais.

La greffe irlandaise ne prend pas

Des Allemands parfois recrutés contre leur gré

Des Suisses peu nombreux

Des Polonais politisés

Les premiers Italiens, des pêcheurs de corail dans l'est

Les Maltais, les plus méprisés par les autres Européens

" Transporter des maronites du Liban en Algérie "

Chinois, Indiens et Africains noirs en Algérie ?

17. Première génération de colons : pionniers, victimes ou spoliateurs ?

Des colons minoritaires

Naissance d'une catégorie : les colons en gants jaunes

La première vague : illusions, souffrances, désillusions

Une société peu attirante pour les femmes

Répartition par provinces d'origine

Une expérience avortée : les villages départementaux

Les premiers travaux de défrichement et d'assainissement

" La Mitidja, chef-d'oeuvre colonial de la France en Algérie " ?

La vie des premiers colons

Le " pays de la mort jaune "

Le baron Augustin de Vialar, " premier colonisateur

de l'Algérie " et les trappistes de Staoueli

Les villages coloniaux, des forteresses assiégées

Un désastre oublié : la destruction et les pillages des monuments de l'époque romaine

Naissance d'un autonomisme colon : " Nous autres, Algériens "

18. La colonisation : la grande année 1848 et ses suites

L'envoi en masse de colons : soulagement des possédants, espoirs des miséreux

Le premier convoi, de Bercy à Saint-Cloud

L'état d'esprit des apprentis colons

" On leur a promis un Eldorado, ils trouvent la nature âpre et brute "

Un constat d'échec généralisé

Les proscrits de 1848

19. Abd el-Kader, de la défaite algérienne au parjure français

Décembre 1847, ou la fin d'une épopée

L'affaire Abd el-Kader, acte I : sous la monarchie de Juillet

L'affaire Abd el-Kader, acte II : sous la IIe République

Au mépris de la parole donnée

La captivité au château de Pau

Transfert à Amboise

L'affaire Abd el-Kader, acte III : le geste de Louis-Napoléon Bonaparte

Une curiosité pour le tout-Paris

20. L'attitude envers l'islam

" C'est en France qu'il faut prêcher la dernière croisade "

" Lutte entre les généraux et les prêtres "

Le sort des mosquées et l'asphyxie des fondations religieuses

Les profanations de sépultures

Une islamologie balbutiante

Des mosquées à Paris et à Marseille ?

21. Scènes de la vie quotidienne en situation coloniale

Colonisateurs et colonisés : " deux corps juxtaposés "

Déplacements des populations urbaines

Se côtoyer sans se mêler

" L'on acquiert vite en Algérie une très grande légèreté de main et de bâton "

Les Européens entre eux

Boire (plus que de raison), acte II : les civils

Premiers touristes aisés

22. L'Algérie et les Algériens en France

Une fête aux couleurs algéro-marocaines

Exposer les produits

Exposer les indigène

D'autres Algériens en France

Expressions artistiques

La peinture orientaliste

La fiction romanesque

Une certaine poésie guerrière et missionnaire

Les théâtres s'emparent de l'actualité avec empressement

Mettre l'Algérie en musique

L'Algérie dans les foyers

Algérianisation de la mode et des rues de métropole

Conclusion

Vingt années de guerre, une société algérienne frappée de plein fouet, " mais les Arabes restent debout "

Les désastres de la guerre

Épidémies endémiques et importées

Politique de la faim et exploitation

" S'ils restaient dans le désert "

Pour la France, " chère Algérie " ou " empire bon marché " ?

" Cette terre, désormais et pour toujours française " ?

Glossaire

État quantitatif des troupes et des pertes françaises, 1830‑1851

État quantitatif des populations civiles européennes, 1830‑1852

Repères chronologiques

Bibliographie sélective

Index des noms de personnes.