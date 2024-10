Jacinto Lageira, L’histoire sans fin de la fin de l’Histoire, de la fin de l’art et de son histoire

Depuis bien longtemps philosophes et historiens de l’art, essentiellement en Occident, ont réfléchi sur une même problématique : la fin de l’histoire, et la fin de l’art. Ces deux moments ne sont pas toujours traités ensemble, mais ils ne peuvent être pensés séparément, même s’il faut les distinguer. De nombreux auteurs ont d’ailleurs souvent compris et interprété l’un par l’autre. Le présent volume propose un parcours de ces « fins » de l’histoire et de l’art, dans leur interrelation, de la Préhistoire à nos jours, en s’intéressant aux principaux auteurs que sont Pline l’Ancien, Johann Winckelmann, Hegel, Alexandre Kojève, Lévi- Strauss, Danto, Baudrillard, Francis Fukuyama, Vilém Flusser, parmi bien d’autres qui, pour des raisons différentes, ont décrété la fin de l’histoire et/ou la fin de l’art.

Sommaire…