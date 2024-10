Keren Mock (dir.), Les Blagues de guerre de Franz Kafka et ses amis

Prague, 1914-1918. Quatre amis, Franz Kafka, Elsa et Max Brod, Ernst Taussig, se retrouvent et oublient, pour un temps, la violence de la guerre en se racontant des blagues à l’humour incisif. Enrichi d’autres textes de la même période, cet étonnant recueil de « blagues de guerre » nous révèle un Kafka attachant et déroutant, que l’on connaissait peu : auteur comique, frondeur et facétieux, journaliste engagé, employé-rédacteur d’une compagnie d’assurance, dessinateur d’avant-garde et penseur insurgé.

L’empereur Guillaume est en visite dans une petite ville. Il demande aux représentants des trois religions des conseils pour sortir de la situation difficile dans laquelle il se trouve.

Le catholique :

— Priez, priez, priez.

Le protestant :

— C’est simple. Tapez-leur dessus tant que vous pouvez.

Le rabbin (il prend l’empereur à part et lui glisse à l’oreille) :

— Majesté, dites juste que tout cela est la faute de votre épouse.

Franz Kafka