Contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations

La lutte contre l’antisémitisme serait le parent pauvre de la gauche. Reprise comme une évidence, cette affirmation est pourtant rarement étayée ni accompagnée d’une tentative d’explication sérieuse. Plus grave, elle est aujourd’hui devenue l’étendard d’une offensive réactionnaire qui instrumentalise l’antisémitisme contre les forces politiques anticapitalistes et anti-impérialistes en se faisant passer pour progressiste. Dans la séquence dramatique qui s’est ouverte le 7 octobre, toute expression de solidarité avec le peuple palestinien a été ainsi ciblée et criminalisée.

Ce livre réunit des voix juives et non juives qui s’alarment du procédé autant que de ses conséquences et produisent une réflexion riche sur les liens entre sionisme, antisémitisme et racisme colonial.

