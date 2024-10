Critique, n°930 : "De Spinoza à Cézanne : Un Deleuze magistral"

Deleuze a enseigné à l’université Paris VIII, d’abord à Vincennes puis à Saint-Denis, de 1969 à 1987. Ces cours sont fameux. On osera dire mythiques. Une certaine pensée 68 s’y donne rendez-vous : « pop’philosophie » ouverte sur le dehors, flux et reflux du discours, comme improvisé et soumis au tangage des interpellations de l’auditoire...



Ces chefs-d’œuvre de la parole vive, les voilà devenus livres, édités par David Lapoujade. Changement de « support » qui modifie notre regard en rendant manifeste le minutieux travail de composition qui a précédé chaque performance virtuose. Deleuze séducteur ? Nul doute. Mais Deleuze aussi et surtout magistralement professeur. C’est ce que montrent, dans leurs lectures croisées, David Rabouin et Pedro Cordoba (à propos du cours sur Spinoza), Dork Zabunyan et Bertrand Prévost (autour du cours sur la peinture).



Sommaire :



David RABOUIN : Un grand vent calme

Pedro CORDOBA : Deleuze, Spinoza, Einstein. Une ribambelle de légendes

Dork ZABUNYAN : La peinture, avant le cinéma

Bertrand PRÉVOST : Deleuze en couleurs. Sur le diagramme



Hamza ESMILI : Léon Blum, le théâtre et le socialisme

Marianne MASSIN : Notes sur le vertige

Annie MAVRAKIS : Coup double. Les Deux Beune de Pierre Michon