Silyane Larcher, Félix Germain (dir.), Marianne est aussi noire. Luttes occultées pour l'égalité

Sous la direction de Silyane Larcher et Félix Germain

Traduit par Arianne Dorval et Bernard Müller.

À l’heure où le pouvoir social des femmes dans le monde suscite l’attention, où l’histoire des féminismes fait l’objet d’un renouvellement sans précédent, ce livre s’intéresse à des protagonistes jusqu’alors négligées : les femmes noires de l’Hexagone et des (post)colonies françaises des Amériques, d’Afrique et de l’océan Indien.

Réunissant vingt chercheur·e·s issu·e·s de ces territoires, ce livre vient corriger une distorsion des regards historique et sociologique en rendant visibles les contributions des femmes afrodescendantes à l’histoire des femmes et des luttes d’émancipation en France du XXe siècle à nos jours. Il montre comment les femmes noires de France, des Antilles et de Guyane françaises, de Mayotte et de La Réunion, mais aussi du Cameroun et des Quatre Communes du Sénégal, affrontent les facettes multiples du racisme et du patriarcat, et répondent au colonialisme en leurs termes propres. On découvre leurs ressources et leur inventivité dans la vie sociale et familiale, la politique, les mobilisations féministes, la littérature ou les arts du spectacle, pour s’ériger en sujets d’histoire. Loin des représentations réductrices, des femmes telles que Suzanne Lacascade, Gerty Archimède ou Émilie Aliker sont ici actrices du changement socioculturel et politique de leur société.

Chargée de recherche au CNRS, Silyane Larcher est maîtresse de conférences en études de genre et des sexualités, ainsi qu’en études diasporiques, à l’université Northwestern.

Félix Germain est maître de conférences en études africaines et diasporiques et directeur du département d’Africana Studies de l’université de Pittsburgh.