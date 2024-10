Léon Caubert, Souvenirs chinois. 1886-1887 (éd. Ph. Artières)

Présentation/Introduction : Philippe Artières

Ancien pensionnaire de l'École nationale des langues orientales vivantes de Paris où il a appris le mandarin, Léon Caubert appartient au Corps des Interprètes du ministère des Affaires étrangères. En 1886, avec son épouse, il est envoyé en mission à Pékin pour renégocier auprès du pouvoir chinois des accords commerciaux.

À son retour, sentant que ce monde préservé de toute influence extérieure va bientôt disparaître, il décide de compiler ses souvenirs de ce voyage extraordinaire. Dans ces pages, il livre un tableau singulier du Céleste Empire, son regard s’attachant en un même mouvement aux bibelots et autres antiquités, aux mets consommés comme aux vêtements, aux costumes portés et aux multiples monuments.

Souvenirs chinois est ainsi un formidable panorama par lequel ce diplomate français partage avec les lecteurs ses impressions sensibles les plus fines, sans jamais verser dans l’exotisme et négliger l’observation du fonctionnement de cette société et de sa violence.