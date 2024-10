Anne Tomiche, Le Genre. Histoire, identité, sexualité

Le genre s'invite aujourd'hui partout, dans les débats de société comme dans les études universitaires. Que ce soit pour s'attaquer à une " idéologie du genre " supposée ou, au contraire, pour dénoncer la dimension idéologiquement réactionnaire de ces attaques, le genre mobilise l'université comme la société civile et les politiques. D'où le terme vient-il ? Que recouvre-t-il dans ses différents emplois ? En quoi et comment cette notion permet-elle de penser des questions d'identités sexuées et des questions de sexualité ? In fine, à quoi sert-elle et que peut-on faire avec elle ? C'est à ces questions que ce volume répond.

Sommaire

Introduction

1. Définitions

2. Modalités

3. Genre et pouvoir, pouvoirs du genre

Conclusion : Queeriser le genre

Sélection bibliographique