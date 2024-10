Transalpina, n°27/2024 : "Le regard féminin sur le territoire italien : récits de voyages et de migrations (XVIIIe-XXIe s.)"

Les écrits de voyage représentent aujourd'hui des sources déterminantes et transdisciplinaires pour lire l'histoire des mutations des contextes, en l'occurrence le contexte italien, de la contemporanéité.

Dans ce numéro de Transalpina, nous avons voulu focaliser l'attention sur la découverte et la description du territoire italien par des regards féminins, non seulement de voyageuses qui font l'expérience du Grand Tour, mais aussi de femmes-reporters, de réalisatrices, d'exilées et de migrantes (internes et étrangères) entre le XVIIIe et le XXIe siècle, qui se sont déplacées en Italie et ont raconté leur rencontre avec la péninsule italienne et ses habitants. Nous nous sommes intéressés en particulier aux récits de voyages et de migrations qui ont tenté de saisir, par le déplacement géographique, les caractéristiques du territoire et de la culture italiens du point de vue du regard féminin sur le monde.

La littérature féminine italienne de ces siècles montre à quel point cette thématique a été centrale et transversale: des lettres de Giulia Falletti Colbert et des descriptions de l'artiste-peintre Élisabeth Vigée Le Brun qui reprennent certains éléments du Grand Tour pour les déconstruire, jusqu'à Anna Banti et à l'ethnologue Caterina Pigorini Beri, en passant par les narrations des envoyées de la Première Guerre mondiale, de Magda Trocmé qui décrit l'Italie après 1945, de Cecilia Mangini qui documente les évolutions des années 1960, pour terminer avec les documentaires de migrations contemporaines à travers les ouvrages de Jhumpa Lahiri, Bamboo Hirst et Hu Lanbo, le voyage devient un outil précieux et une sorte de fil rouge qui nous dévoile les changements de la société italienne pendant les trois derniers siècles.

Sommaire

Daniele Comberiati, Laura Fournier-Finocchiaro, Elena Musiani : Introduction

Patrizia Guida : Le lettere odeporiche di Giulia Falletti Colbert scritte a Silvio Pellico durante il petit tour italiano (1833-1834).

Ylenia De Luca : Le paysage italien vu par Élisabeth Vigée Le Brun, une artiste peintre de la Révolution.

Ilaria Rossini : " La storia ha pur sempre dei vuoti ". Figure del paesaggio e del viaggio in Artemisia di Anna Banti.

Paolo Ronzoni : Suggestioni albanesi nel viaggio in Calabria di Caterina Pigorini Beri (1883).

Sara Follacchio : Presenze inusuali in prossimità del fronte. La narrazione delle inviate di guerra (1915-1917).

Nicolas Bourguinat : Rome, Naples et Florence en 1947 : Magda Trocmé, une Italienne de retour chez elle face aux difficultés de l'après-guerre.

Angela Bubba : Essere (sempre) donne. Mito e speranza del reale nel cinema documentario di Cecilia Mangini.

Ricciarda Ricorda : Dimorare altrove : il viaggio in Italia di Jhumpa Lahiri.

Serena Vinci : Uno spazio per la narrativa italiana a opera di autrici di origine cinese : Bamboo Hirst e Hu Lanbo.

Varia

Laurie Strobant : L'italianité en situation migratoire : pratiques, représentations et constructions identitaires des immigrés italiens de Cannes (1870-1914).

Lavinia Torti : " La Bella addormentata nel frigo ". Ecologia e fiaba nella distopia italiana (Parise, Volponi, Primo Levi).

Recension bibliographique

Notes critiques

Comptes rendus

Abstracts