Corps et masque au théâtre. Guy Freixe au Clos des Bernardines

Corps et masque au théâtre au Clos des Bernardines le 8 novembre à 18h30.

Le grand spécialiste Guy Freixe présentera avec vidéos et photos les trois grandes périodes durant lesquelles le masque, en Europe, a joué un rôle esthétique de premier plan dans les arts scéniques : l’Antiquité gréco-romaine ; la Commedia dell’arte de la Renaissance ; le mouvement de rénovation dramatique du XXe siècle. Il dressera en terminant un panorama de la place que tient aujourd’hui le masque, tant au niveau pédagogique dans la formation de l’acteur que sur le plan de la création.

Professeur émérite des universités en arts de la scène, Guy Freixe s’est formé à l’école Jacques Lecoq, a été comédien au Théâtre du Soleil de 1981 à 1986, a fondé et dirigé le Théâtre du Frêne, compagnie avec laquelle il a réalisé une trentaine de mises en scène. Il a enseigné dans plusieurs écoles nationales supérieures d’art dramatique en France et a dirigé de nombreux ateliers sur le jeu de l’acteur à l’étranger. Parmi ses principales publications : Le Masque en jeu. Une école de l’acteur (Deuxième époque, 2024) ; L’Acteur et ses doubles (Deuxième époque, 2021), La Filiation Copeau-Lecoq-Mnouchkine. Une lignée du jeu de l’acteur (L’Entretemps, 2014), Les Utopies du masque sur les scènes européennes du XXe siècle (Prix de la critique 2011, meilleur ouvrage de théâtre », L’Entretemps, 2010)

Entrée libre

Contribution au chapeau ou virement à l'association…

Par Zoom:

ID de réunion: 546 223 8663

Code secret: kGFP1E

Pour tout renseignement et pour les adhésions: leclosdesbernardines@gmail.com



—

Pour adhérer, merci de faire parvenir un virement bancaire de 25€ au compte de notre association:

IBAN ( International Bank Account Number ) : FR76 1440 6023 1090 0186 1546 038

Code BIC ( Bank Identification Code ) – Code SWIFT : AGRIFRPP844