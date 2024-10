Omer Bartov, Contes des frontières. Faire et défaire le passé en Ukraine

À nouveau Omer Bartov étudie Buczacz, a ville de Galicie qui servait déjà de point d’ancrage pour décrire le processus du génocide dans Anatomie d’un génocide (Plein Jour 2021). Cette fois, il étudie les perceptions et l’imaginaire que chacune des communautés juive, polonaise et ukrainienne nourrissait sur elle-même, ce a depuis les origines de sa présence dans ce territoire des confins de l’Europe.

Comment des voisins partageant un sol commun ont-ils é aboré des récits fondateurs de leurs identités jusqu’à opposer leurs mémoires ? comment se voyaient-ils les uns les autres, mais également eux-mêmes ; quels espoirs nourrissaient-ils ? Les mythes ont ainsi influencé a grande histoire, le nationalisme, les luttes, et de façon plus intime les espoirs individuels, voire les désirs de partir découvrir un monde plus arge, nouveau, moderne. Ce livre, qui traite de ces récits « nationaux », de a construction de l’identité et de l’opposition qu’elle peut induire entre les différents groupes, apparaît comme une clé de compréhension du passé autant que du présent. Aujourd’hui avec a guerre en Ukraine, sa résonance, son actualité sont encore plus nettes.

