Michel Foucault, Entretiens radiophoniques, 1961-1983

Édition de Henri-Paul Fruchaud

Préfaces de Henri-Paul Fruchaud et Frédéric Gros

De 1961, date de son retour en France après plusieurs années passées en Suède, en Pologne et en Allemagne, jusqu’à la fin de sa vie, Michel Foucault a été très régulièrement présent à la radio, d’abord sur la chaîne France III National, puis à partir de 1963 sur France Culture. La parution de ses ouvrages est l’occasion de débats : c’est le cas de l’Histoire de la folie, de Raymond Roussel et de Les Mots et les Choses. La radio accueille aussi d’importantes conférences comme « Langages de la folie », « Rousseau juge de Jean-Jacques », « Les utopies réelles ou lieux et autres lieux » et « Le corps utopique ».

La diversité des émissions et des thèmes traités reflète l’insatiable curiosité d’esprit de Michel Foucault : philosophie, sciences humaines, médecine – en particulier la psychiatrie –, histoire, littérature, politique, théâtre… Vision panoramique d’un Foucault saisi sur le vif, dans la chaleur et la surprise de l’échange, ce volume fournit la meilleure des introductions à l’une des grandes oeuvres de la pensée.

Feuilleter l'ouvrage…

—

On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage…