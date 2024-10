Martin Le Chevallier, Répertoire des subversions. Art, activisme, méthodes

Enfumer un mariage royal, danser sur un silo nucléaire, transformer un abribus en théâtre...

Cet ouvrage répertorie les mille et une tactiques inventées par les artistes, activistes, résistant.es, dissident.es et autres esprits libres pour déjouer la violence des dominations ou la tristesse des conventions, en imaginant des formes d'action non violentes inédites.

Structuré comme un abécédaire, il établit une typologie de ces méthodes d'insoumission créative : détourner, infiltrer, parasiter, saboter, braconner, bricoler, etc. Sont ainsi rassemblés une multitude d'exemples pris à travers l'histoire et le monde et restitués sous la forme de microrécits.

Des grèves de l'Égypte antique jusqu'au mouvement Black Lives Matter, en passant par les suffragettes, les hippies, les luttes LGBT ou les Printemps arabes, les mobilisations les plus diverses croisent des gestes d'artistes qui font irruption dans l'espace public avec insolence, humour ou poésie.

À la fois boîte à outils, ouvrage de référence et promenade facétieuse, cet inventaire rend hommage à celles et ceux qui désirent agir plutôt que subir. Et invite à en faire autant.

Martin Le Chevallier est artiste et enseignant-chercheur associé à l'université Rennes 2.

Table des matières

Remerciements

Note de l'auteur

Répertoire des subversions

Index des personnes ou gropues de personnes auteur.es des actions rapportées.

