Emanuele Arioli, Alexandre. L'Orphelin de la Table Ronde

Légende reconstituée et traduite par Emanuele Arioli d'après les manuscrits médiévaux.

Alexandre est le plus beau chevalier de la Table Ronde. Ses cheveux d’or et son charmant visage suscitent l’admiration de ses adversaires et font naître chez les demoiselles un irrépressible désir de le posséder.

Demeuré orphelin après le meurtre de son père par le roi Marc, Alexandre se donne pour mission de venger ce crime infâme et d’occire le perfide meurtrier. Mais sa beauté légendaire lui fait obstacle ; l’amour et la passion se glissent en travers de son chemin et mettent sa détermination à l’épreuve. Dans ce voyage initiatique à la découverte de la chevalerie et de l’amour, des magiciennes rivales tirent les ficelles du récit et instaurent un univers à l’érotisme latent, où toutes les règles de la société médiévale traditionnelle semblent bouleversées.

Après l’édition et la traduction du roman Ségurant, le Chevalier au Dragon, Emanuele Arioli poursuit sa quête dans les manuscrits de la littérature chevaleresque franco-italienne et donne à lire pour la première fois une traduction en français moderne d’une version reconstituée de la légende d’Alexandre, l’Orphelin de la Table Ronde.

Emanuele Arioli, né en 1988 en Italie, est médiéviste, archivistepaléographe et maître de conférences HDR à l’Université Polytechnique des Hauts-de-France. Il est chercheur à l’ITEM (CNRS/ENS) en tant que lauréat d’un projet ERC consacré à la figure de Charlemagne. Aux Belles Lettres, il a publié une traduction du roman médiéval Ségurant, le Chevalier au Dragon (2023).

Table des matières

ALEXANDRE, L’Orphelin de la Table Ronde

L’adoubement

Le Royaume Aventureux

Le roi Marc de Cornouaille

La fée Morgane

La blessure

La prison de Belle Garde

Alexandre et la Belle Pèlerine



Continuation

Alexandre contre Saphar le Méconnu

Alexandre contre les chevaliers de la Table Ronde

Alexandre contre Lancelot

Épilogue



Réécritures

Débuts alternatifs

Fins alternatives



Note sur l’édition et la traduction

Note sur les images

Notes

Bibliographie essentielle

Tableau des sources manuscrites

Glossaire

Personnages

Lieux

Table des illustrations