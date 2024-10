Ernest de Gengenbach, Le Moine et la Sirène, Inédit publié et commenté par Christophe Stener, biographe de l'auteur

Le Moine et la Sirène est, tout à la fois, un projet de pièce que l'auteur proposa à Jean Vilar, un projet de scénario de film que Gengenbach proposa à Bunuel et dont Clouzot acheta les droits mais qu'il ne réalisa pas, et un roman-photo décoré de collages de l'auteur, principalement des photographies de starlettes (Gina Lollobrigida, Elisabeth Taylor...) et des photographies de magazines pornographiques détournées en scènes "érotico-mystiques" selon l'expression de l'auteur.

Ernest de Gengenbach, compagnon de route du Surréalisme, reprit toute sa vie ce texte, resté inédit, que nous publions d'après le manuscrit conservé au Fonds Ernest de Gengenbach de la médiathèque de Saint-Dié-des-Vosges.

140 images dont l'intégralité des collages de l'auteur illustrent le texte.