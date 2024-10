Les nouvelles vies des divinités grecques en Europe du XIVe au XXe s. (Athènes)

Colloque "Les nouvelles vies des divinités grecques en Europe du XIVe au XXe siècle"

Les 14 et 15 novembre 2024 à l'École française d’Athènes

Colloque organisé dans le cadre de l’ERC Advanced Grant AGRELITA (No 101018777), "The Reception of Ancient Greece in Premodern French Literature and Illustrations of Manuscripts and Printed Books (1320-1550): how invented memories shaped the identity of European communities".

Ce colloque est consacré à des analyses sur les multiplicités des représentations, des interprétations et des exploitations des divinités grecques entre les XIVe et XXe siècles, dans un mélange de permanence et de renouvellement, de répétition et de variation, de continuité et d’innovation. Il permetta ainsi de prolonger les recherches sur les modalités et les raisons d’une présence démultipliée des divinités antiques : Pourquoi insuffler une nouvelle actualité à leur mémoire, pourquoi et comment leur redonner une telle présence, leur rendre vie ?

Programme

Jeudi 14 novembre • 13h30-18h

13h30 : Accueil des participants

13h45 : Gilles de RAPPER (Directeur des études modernes et contemporaines de l’École française d’Athènes) et Catherine GAULLIER-BOUGASSAS (Craham, ERC Agrelita), mot d’accueil et introduction

14h15 : Charis MESSIS (Université nationale et capodistrienne d’Athènes), « La perception des dieux de l’antiquité gréco-romaine dans la littérature byzantine des derniers siècles (XIV e -XV e siècle) : continuités ou innovation ? »

Juan Bautista JUAN LÓPEZ (Central European University), "The Soul's Pantheon: Ethical Allegory of Homeric Gods in the Late Byzantine Period"

15h15 : Angèle TENCE (Craham, ERC Agrelita), « Un “deluge de feu” en mots et en images : l’interprétation du mythe de Phaéton dans trois exemplaires de La Cité de Dieu traduite par Raoul de Presles (XVe siècle) »

15h45 : Discussion et pause

16h30 : Émilie SÉRIS (Sorbonne Université, UR Rome et ses renaissances), « La reconfiguration du panthéon dans les Hymni naturales de Michel Marulle (1497) »

17h : Petros FOKIANOS (EHESS, Université de Patras), « Les Hymni naturales de Michel Marulle : entre les dieux créateurs hellénocentriques et le genus grec dépourvu de territoire de la fin du Quattrocento »

17h30 : Discussion

Vendredi 15 novembre • 9h-17h

9h : Laury-Nuria ANDRÉ (Université de Lyon 2, HiSoMa) et François de CALLATAŸ (Bibliothèque royale de Belgique, Université libre de Bruxelles), « Jean Second, littérateur-médailleur, et la place du paysage à l’antique sur les médailles du XVI e siècle »

Vassiliki KOUTSOBINA (National and Kapodistrian University of Athens), "Textual and Musical Metamorphoses of Tyche/Fortuna in Early Sixteenth-century Polyphony"

10h : Discussion et pause

10h45 : Irini APOSTOLOU (Université nationale et capodistrienne d’Athènes), « Les voyageurs à la recherche des dieux antiques (XVII e -XVIII e siècle) »

Michael KONARIS (Centre for Greek and Latin Literature of the Academy of Athens), "Constructing a Theology of Greek Religion: Eckart Peterich's Die Theologie der Hellenen (1938)"

11h45 : Discussion et déjeuner

14h : Elena STAIKOU (National and Kapodistrian University of Athens), “Greek Female Divinities in the Art of late 19 th and 20 th Centuries: The case of Paul Delvaux (1897-1994)”

Gilles de RAPPER (École française d'Athènes), « Les Pélasges sont-ils les inventeurs des divinités grecques ? Un point de vue albanais »

15h : Discussion

15h30 : Stamatis ZOCHIOS (CRFH, Académie d’Athènes, EPHE-PSL) et Jiří DYNDA (Académie des sciences de la République tchèque, Hellenic Folklore Research Centre), “From Olympus to the Steppes: Mapping the Greco-Roman Influence on the Creation of Slavic Mythology”

16h : Néphélie SKARLATOS (EPHE-PSL, École française d’Athènes), « La nouvelle vie des divinités de l’Antiquité : une étude anthropologique du mouvement polythéiste grec contemporain »

16h30 : Discussion