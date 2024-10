François Rouget, "Comme un potier fait son argille". Douze études sur l'œuvre de Ronsard

La poésie de Ronsard a besoin d’être étudiée au moyen d’approches multiples. Ses biographes avaient tracé de lui un portrait flatteur qui pesait sur la réception de son œuvre. La critique moderne s’en est libéré pour chercher dans le tissu poétique les sources de sa pensée et les signes de son invention. Difficile cependant de trouver le « vrai » Ronsard. Le danger est aussi de croire que le Vendômois est toujours celui qui donne l’impulsion de la nouveauté. Son astre éclaire autant qu’il a su capter la lumière des autres. Alors qu’on commémore le cinquième centenaire de sa naissance, il nous a paru utile de porter à la connaissance du public ces douze études inédites qui illustrent l’image de « Ronsard au travail ». Elles abordent les sujets de prédilection du poète et correspondent aux perspectives théoriques et critiques de notre modernité. Elles invitent surtout à redécouvrir l’œuvre en chantier d’un maître qui s’offre en spectacle, « comme un potier fait son argille ».

Sommaire

AVANT-PROPOS

Chapitre premier. RONCE-ARD ET LES ARMES PARLANTES Ronce-ard et les épineux : les fleurs du mal Le poète en oiseau : mélancolie du ross-ignol Ronsard en vieux roussin

Chapitre II. RONSARD PAR LUI-MÊME : INSCRIPTIONS ET ÉCHOS DU NOM RONSARD DANS LES OEUVRES Nombre, place et périodicité du nom propre Ronsard par lui-même et par les autres : occurrences et fonctions de la nomination à la troisième personne Le nom propre et ses résonances épithétaires

Chapitre III. LE POÈTE DEVANT LA NATURE : RONSARD ET LE PLONGEON Le plongeon et les oiseaux de marécages : la science naturelle au service du poème Le plongeon, personnage de fiction : un héros poétique paradoxal Plongée dans l’imaginaire ronsardien : mythes de la plongée et de la fusion

Chapitre IV. « IN VISCERA TERRAE » : RONSARD ET LA VIE SOUTERRAINE Le souterrain des naturalistes : le monde d’« embas » et ses phénomènes Les hommes dans le souterrain : exploration et exploitation Le souterrain des dieux : l’empire de Pluton

Chapitre V. RONSARD ET LES VOIX DE LA PARÉNÈSE (ISOCRATE, ÉRASME ET MACHIAVEL) Ronsard en Chiron : l’Institution et la parénèse isocratique Échos et reflets de l’instruction du roi

Chapitre VI. COMPARAISON, AUTORITÉ ET DISTINCTION DANS LA PROSE DE RONSARD « Je me suis éloigné d’eus » : l’affirmation de soi dans les Odes (1550) « Suivant mon naturel » : dénaturation et restitution d’authenticité dans l’« Epistre au lecteur » (1563) La construction du poète épique français : le parallèle « Au lecteur » (1572)

Chapitre VII. RONSARD LECTEUR DE MARCO GIROLAMO VIDA Héritage et appropriation : l’invention Dispositio et genres : varietas et retardement épique Variété et enrichissement : l’élocution

Chapitre VIII. RÉSONANCES BELLAYENNES DANS LES TEXTES THÉORIQUES ET POLÉMIQUES DE RONSARD Ronsard lecteur de la Deffence dans les Odes (1550) : convergences théoriques et rivalité personnelle Rejet et récupération de la Deffence dans l’Abbregé de l’art poëtique françois : « occuper le “terrain” et se mettre en scène » Postérité de la Deffence dans la préface testamentaire de La Franciade (1587)

Chapitre IX. LE POÈTE (RONSARD) ET LE « MÉDECIN D’APOLLON » (GRÉVIN) : UNE RELATION MANQUÉE ? L’influence de Ronsard sur Grévin Présence de Grévin dans l’oeuvre de Ronsard L’ambiguïté de l’élégie à Grévin (1561)

Chapitre X. UN IMITATEUR CONTEMPORAIN DE RONSARD : PIERRE SOREL ET SES OEUVRES (PARIS, G. BUON, 1566) Pierre Sorel : ses origines, son milieu, son réseau Sorel dans le sillage de Ronsard et de la Pléiade Points de rencontre textuelle : Sorel lecteur de Ronsard

Chapitre XI. UN ADMIRATEUR OUBLIÉ DE RONSARD Gabriel Bounyn : l’avocat, l’humaniste et le poète L’Ode ou chant lyrique (1572) : contexte historique et analyse littéraire Transcription du poème

Chapitre XII. LA MAROTTE ET LA PLUME : QUAND LE FOU (BRUSQUET) PARLE AU POÈTE (RONSARD)

INDEX NOMINUM

TABLE DES ILLUSTRATIONS