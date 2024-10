H. P. Lovecraft, Récits (Bibliothèque de la Pléiade)

Traductions nouvelles

Édition publiée sous la direction de Philippe Jaworski.

Édition et trad. de l'anglais (États-Unis) par Thomas Constantinesco, Agnès Derail-Imbert, Laurent Folliot,

Michel Imbert, Philippe Jaworski, Edouard Marsoin, Bruno Monfort et Cécile Roudeau.

Introduction de Laurent Folliot.

H. P. Lovecraft est un créateur de mondes, doublé – on ne mesure pas toujours à quel point – d’un grand écrivain. Son œuvre a irrigué de larges pans de la culture, inspirant dessinateurs, philosophes, et surtout écrivains qui, de Borges à Michel Houellebecq, furent nombreux à lui rendre hommage.

À la fois célébré pour la théogonie qu’il a mise en place et décrié pour son racisme, lié par un attachement viscéral à sa Nouvelle-Angleterre natale, il est un écrivain inclassable. Il s’abreuve, dans un premier temps, aux sources de Poe, de Lord Dunsany, ou encore du mouvement décadent, mais il fait rapidement éclater le cadre du récit fantastique en y introduisant les concepts et le vocabulaire des sciences. Mieux encore, il renouvelle le genre en lui donnant une dimension cosmique qui témoigne de l’insignifiance de l’homme dans un univers qui le dépasse. Des divinités énigmatiques et terrifiantes, Cthulhu, prêtre des Grands Anciens, Nyarlathotep, le Chaos rampant, Azathoth, le Néant primordial, Yog-Sothoth, « Tout en Un et Un en Tout », forment son panthéon. Confronté à cette altérité absolue, le héros de Lovecraft a un seul but : la connaissance, un seul chemin : la découverte de la présence universelle du Mal, une seule issue : la démence ou la mort.

Vingt-neuf récits composent ce volume, depuis les premiers contes horrifiques jusqu’aux grands récits qui, écrits à partir de 1926, feront la renommée de leur auteur. Tous bénéficient de nouvelles traductions.

Ce volume contient :

La Tombe

Dagon

Par-delà le mur du sommeil

Faits concernant feu Arthur Jermyn et sa famille

L’Image dans la maison

La Peur qui rôde

Les Rats dans les murs

L’Innommable

La Maison maudite

Horreur à Red Hook

Lui

Prisonnier du caveau

Air froid

L'Appel de Cthulhu

Le Modèle de Pickman

L’Étrange Maison haute dans la brume

La Clef d’argent

Le Cas de Charles Dexter Ward

La Couleur d’outre-ciel

Le Peuple très ancien

L'Horreur de Dunwich

Celui qui chuchotait dans les ténèbres

Dans les montagnes du délire

L'Ombre qui planait sur Innsmouth

La Maison de la sorcière

À travers les portes de la clef d'argent

La Chose sur le seuil

L'Ombre d’outre-temps

Ce qui vit dans la nuit