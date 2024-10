Sarah Burnautzki, Abdoulaye Imorou, Cornelia Ruhe (dir), Le Labyrinthe littéraire de Mohamed Mbougar Sarr

Depuis ses débuts avec la nouvelle « La Cale » en 2014, les textes de Mohamed Mbougar Sarr connaissent un succès qui ne se dément pas. Terre ceinte en 2015, Silence du chœur en 2017 et De purs hommes en 2018 ont remporté des prix littéraires de grand renom. Enfin, le jury du prix Goncourt a opté en 2021 avec La plus secrète Mémoire des hommes pour un roman qui offre une métaréflexion littéraire subtile, détaillée et lucide sur l’histoire de la littérature africaine ainsi que sur le milieu littéraire parisien. Ce volume cherche à éclairer les modalités narratives qui permettent à l’auteur de transformer le politique en littérature, mais aussi à situer son œuvre dans le contexte littéraire actuel.

Since his debut with the short story “La Cale” in 2014, Mohamed Mbougar Sarr's texts have enjoyed increasing success. Terre ceinte in 2015, Silence du chœur in 2017 and De purs hommes in 2018 have all won major literary prizes. Finally, in 2021, with La plus secrète Mémoire des hommes, the jury for the Prix Goncourt opted for a novel that offers a subtle, detailed and lucid literary metareflection on the history of African literature and the Parisian literary milieu. This volume seeks to shed light on the narrative modalities that allow the author to transform politics into literature, but also to situate his work in the current literary context.

