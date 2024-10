Henri Bergson, Correspondances II

Plus qu’un supplément au recueil édité en 2002 par André Robinet, ce second volume rassemble près d’un millier de lettres, souvent inédites, adressées à plus de deux cents personnalités françaises et étrangères. Non seulement cette correspondance illustre les grandes phases de la vie de l’un des plus importants philosophes français, mais elle met également en lumière de multiples aspects de l’histoire sociale, culturelle, intellectuelle et politique de la fin du XIXe et de la première moitié du XXe siècle. Bergson y apparaît sous ses facettes les plus diverses : l’étudiant, le professeur, l’aca­démicien, le diplomate, de même que l’époux et le père de famille. En toile de fond : le paysage intellectuel et politique de la IIIe République, les tensions internationales, les deux guerres mondiales, ainsi que nombre de temps forts de la vie de grandes institutions culturelles françaises. La variété des thèmes et des correspondants confirme avec éclat le rayonnement global d’une œuvre qui brille d’une grande actualité.

