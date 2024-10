Florence Malhomme

Musique et juste milieu à l'âge humaniste et classique

Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque de la Renaissance, 2024

À l’âge humaniste et classique, le juste milieu, avec ses notions de mesure, justesse et harmonie, suscite un dialogue entre musique, rhétorique et éthique, incluant les beaux-arts et les arts du corps. Valeur intemporelle, cette sagesse de l’élégance nous invite à retrouver le sens de la mesure.

