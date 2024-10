Jacqueline Carroy, Écrire les rêves. XIX-XXe siècles

Ce livre, consacré à l'écriture des rêves aux 19e et 20e siècles, se consulte comme un abécédaire historique illustré, ludique et savant, à la manière de ce qu'étaient autrefois les Clefs des songes et autres livres d'interprétation des rêves. L'autrice y traite de la façon dont les sciences humaines et sociales, dès leur émergence, se sont emparées des songes. On y trouve des entrées telles que « Haschich, rêve, folie, hystérie»,« Pollutions nocturnes, sexe»,« Songes de guerre», ou encore « Prémonitions », qui montrent que nous vivons aussi nos rêves comme des objets culturels, politiques et sociaux.

Table des matières…

Jacqueline Carroy, directrice d'études émérite à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) de Paris, est historienne de la culture et des idées.

Elle travaille notamment sur l'histoire de la psychologie, de l'hypnose et des savoirs sur le psychisme. Elle a co-édité aux Éditions BHMS Sur le sommeil. Ou plutôt sur les rêves de Gabriele Tarde (2009) et publié aux Éditions de l'EHESS Nuits savantes. Une histoire des rêves (1800-1945) (2012).

—

Format papier : dans votre librairie habituelle ou en ligne ici

Format électronique en Open Access : libreo.ch (PDF et HTML) dès le 1er novembre 2024

—

Présentation du livre :

Lundi 18 novembre 2024, 18h30-20h, Palais de Rumine, Salle du Sénat, Lausanne

Hystérie, prémonitions, songes de guerre, pollutions nocturnes : découvrez comment étaient interprétés les rêves aux 19e et 20e siècles

Table ronde avec Vincent Barras, IHM, Jacqueline Carroy, EHESS, Paris, Hervé Mazurel, Université de Bourgogne,et Michael Roelli, IP-UNIL

Modératrice : Laurence Monnais, IHM, et Dominique Dirlewanger, UNIL

Gratuit, sur inscription…

À voir également : L’exposition Le temps d’un rêve au Musée des Confluences, à Lyon, du 18 octobre 2024 au 25 août 2025.