Jean Ricardou, Compendium textique (1991)

Le Compendium textique, élaboré par Jean Ricardou en 1991, alors destiné, sous forme d'exemplaires photocopiques, aux participant(e)s du troisième Séminaire annuel de textique (également nommé, prometteur de quelque explosive recherche, le Semtex), cette fois est offert au plus large public grâce à un support digital.

En effet, pour découvrir ce premier abrégé de la discipline, il suffit de consulter sur le site https://jeanricardou.org la rubrique intitulée « Carnets de textique » et d'ouvrir le carnet n° 5. En outre une brève présentation figure dans la rubrique « Éclaircissements », tandis que des commentaires beaucoup plus détaillés sur les enjeux intellectuels de cet ouvrage et ses liens avec les développements ultérieurs de la textique sont procurés par la postface de Gilles Tronchet.

En proposant un condensé de la théorie dont il était l'initiateur et qui visait à la prise en compte exhaustive de tout écrit, dans l'acception la plus vaste de ce terme, ainsi que de l'écriture dans ses plus diverses opérations, Jean Ricardou avait pour objectif non pas de produire un traité, mais d'inaugurer une présentation évolutive, à l'organisation aussi rigoureuse que possible, eu égard au stade atteint par ses recherches.

De la sorte l'exposé constitue pour ainsi dire l'image d'une textique encore au berceau mais où s'affirment déjà des conceptions stables, où s'amorcent des orientations notables, où les germes affleurent d'extensions considérables.

C'est donc un utile point de référence que fournit la parution de ce travail inaugural pour mieux saisir la complexité atteinte ensuite par la discipline, tout en appréhendant la logique de ses aménagements. En effet elle permet une comparaison avec l'ultime exposé synthétique, réalisé par Jean Ricardou en 2016 et destiné, sous forme d'exemplaires photocopiques, aux participant(e)s du vingt-huitième séminaire annuel de textique (également nommé, d'une formule simplement abréviative, le Semtext), mais publié dès 2017 aux Impressions nouvelles dans la collection Textica, en trois volumes, sous les titres d'Intellection textique partagée, Intellection textique de l'écrit et Intellection textique de l'écriture.

Désormais sont à la disposition des esprits curieux les deux extrémités d'un parcours exploratoire, qui s'est en permanence astreint à respecter une cohérence de pensée tout en frayant les voies de l'épistémologie, afin d'assurer l'éclairage minutieux d'un objet, l'écrit, dont l'extension, conformément à la logique de la théorie, s'avère beaucoup plus grande qu'il n'est d'ordinaire envisagé.

C'est une occasion passionnante d'observer toute une aventure de pensée, de mesurer le cheminement d'une quête infatigable, menée durant un quart de siècle, en particulier pour appliquer ses résultats à l'agencement des propos mêmes qui les exposent, en expérimentant maints procédés spécialement voués à l'écriture de la théorie.