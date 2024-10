Régine Battiston, Nikol Dziub et Augustin Voegele (dir.), Amitiés épistolaires entre littérature et politique

La littérature fait-elle bon ménage avec la (ou le) politique ? Les gens de Lettres et d’État peuvent-ils être véritablement amis, malgré l’écart entre leurs positions respectives, et malgré le protocole ? La littérature peut-elle servir de terrain d’entente entre les uns et les autres ? L’épistolaire est-il un espace de dialogue propice à de tels rapprochements ?

De Voltaire à François Mauriac en passant, entre autres, par Louise d’Épinay, George Sand ou André Gide, et de Catherine II au général de Gaulle en passant par Armand Barbès, Manuel Teixeira Gomes ou Staline, ce volume explore les fluctuations, dans le temps comme dans l’espace, de ces rapports entre écrivains et acteurs de la vie politique.

—

Sommaire

Introduction. Gens de lettres et d’État

Régine Battiston, Nikol Dziub et Augustin Voegele

Une amitié épistolaire et littéraire au service de la politique : Voltaire et Catherine II

Marianne Charrier-Vozel

Le roi-philosophe et le philosophe engagé : Frédéric II de Prusse et Voltaire

Guido Braun

Louise d’Épinay et l’abbé Galiani : les « grains » du commerce (1769-1782)

Bénédicte Peralez Peslier

Quand la politique s’invite dans la lettre. La correspondance entre George Sand et Armand Barbès (1848-1870)

Brigitte Diaz

Conclusion 1. La littérature comme vecteur d’équilibre dans des correspondances politiquement dissymétriques ?

Régine Battiston, Nikol Dziub et Augustin Voegele

La correspondance d’Émile Zola et Fernand Labori : lire entre les lignes

Céline Grenaud-Tostain

Les moments politiques dans la correspondance Gide-Rouart

Augustin Voegele

André Gide et Léon Blum entre littérature et politique : les enjeux d’une correspondance amicale

Jürgen Siess

La politique à bas bruit dans la correspondance entre André Gide et Marcel de Coppet

Hélène Baty-Delalande

Conclusion 2. Ne pas dire la politique ?

Régine Battiston, Nikol Dziub et Augustin Voegele

La correspondance de Manuel Teixeira Gomes, homme politique et écrivain

Luís Carlos Pimenta Gonçalves

Décrire la famine à celui qui l’a provoquée. Camaraderie, réalisme socialiste et politique dans la correspondance entre Cholokhov et Staline

Nikol Dziub

Hermann Hesse et Theodor Heuss. Le Prix Nobel et le président, une amitié hors du commun

Régine Battiston

Albert Schweitzer et Theodor Heuss. Amitié, éthique et politique

Jean-Paul Sorg

« Je ne veux pas devenir politicienne ». La correspondance de Christa Wolf entre littérature et politique

Martine Schnell

Conclusion 3. Correspondances politiques et littéraires dans une Europe en péril

Régine Battiston, Nikol Dziub et Augustin Voegele

L’amitié (épistolaire) en politique est-elle possible ? Quelques observations à partir de la correspondance entre Charles de Gaulle et François Mauriac

Thomas Nicklas

Présidents et écrivains : une amitié est-elle possible ?

Jeanyves Guérin

Conclusion 4. Les chemins littéraires de l’amitié politique

Régine Battiston, Nikol Dziub et Augustin Voegele

Index des noms de personnes