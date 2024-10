Christian Salmon, L'empire du discrédit

Le discrédit est partout. Il touche le pouvoir, le savoir, le mérite et la représentation. Ce monstre aux mille visages obéit au rythme fiévreux de notre temps, il saute de la sphère privée à la scène publique. Il comble les désirs des individus et enflamme les grandes passions collectives. Il inspire les tendances de la mode et les lents mouvements d’opinions.

Tout acte, toute pensée, toute parole lui sont redevables. Le discrédit serait-il devenu le mythe de notre temps ? De l’oreille ensanglantée de Donald Trump à la tronçonneuse de Javier Milei, en passant par Kate Moss et Kim Kardashian, sans oublier Jordan Bardella et le Rassemblement national, L’Empire du discrédit dresse un inventaire des nouvelles mythologies qui structurent notre imaginaire contemporain.

