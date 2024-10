Jacques Véron, Jean-Marc Rohrbasser, La démographie de l'extrême. Quand la fiction anticipe l'avenir des sociétés

Soleil vert : New York confrontée à la surpopulation. La Servante écarlate : la dégradation de l'environnement réduisant dramatiquement la fertilité des femmes. Eternity Express : une solution pour le moins radicale pour gérer le vieillissement démographique. Trois récits parmi d'autres dont la population est en quelque sorte l'héroïne.

Nombre d'œuvres littéraires, bien au-delà de la science-fiction, ont abordé des questions démographiques telles que la croissance de la population mondiale, l'urbanisation, la dénatalité, le vieillissement, les migrations... en poussant leurs évolutions à l'extrême pour en imaginer de redoutables conséquences. Les mondes dystopiques et les "enfers démographiques" que leurs auteurs projettent sont-ils dénués de réalisme ?

Prolonger des évolutions, comme peuvent le faire des démographes et des écrivains, avec l'hypothèse que demain sera à aujourd'hui ce qu'aujourd'hui est à hier, est un exercice aussi tentant que troublant. Qu'adviendrait-il de sociétés où les couples renonceraient durablement à avoir des enfants ? Que deviendraient les relations entre les générations si le vieillissement des populations se poursuivait indéfiniment ? Comment agirions-nous confrontés à une accélération des migrations climatiques ou face à une nouvelle pandémie ?

La démografiction qui nourrit cet essai soulève des questions dont l'importance ne peut être sous-estimée, même si le pire n'est pas certain.

Lire un extrait…

—

Sommaire en ligne via Cairn…

Introduction. La démographie entre fiction et réalité



1. La population au coeur des utopies

La cité idéale de Platon

L'île de Thomas More

Une république vertueuse : Fontenelle et Say

Organiser la vie des populations



2. En trop grand nombre ?

L'institution d'un quota de grossesse chez Burgess

La " loi infanticide " de Soleil vert

Agir sur la durée de vie : L'Âge de cristal

La Terre saturée : Tous à Zanzibar

" Cancer de la planète " et " bombe P "

L'Inde depuis Nehru : la difficile maîtrise de la croissance de la population

La Chine : grandeur et misère d'une politique de population

Existe-t-il une population maximale ?

Nourrir la planète

Préserver l'environnement

Stabilisation ou dépopulation ?



3. L'urbanisation du monde

La vie dans des tours de mille étages : Les Monades urbaines

Des immeubles aussi profonds que hauts : Nina Berberova

L'humanité confrontée au vertige urbain

Densité élevée contre étalement urbain

La pollution atmosphérique, un fardeau sanitaire

L'objectif zéro déchet : une utopie ?

Crise de la ville ou crise des sociétés ?



4. Les familles nombreuses en question

" L'ombre de Malthus "

Misère d'une famille de neuf enfants

La régulation des naissances comme conquête : du birth control à la " pilule magique "

L'enjeu des familles nombreuses dans la France de l'entre-deux-guerres

L'Afrique face à des familles trop nombreuses ?



5. Vers un monde sans enfant ?

L'année 2024 vue par Jean Dutourd

Un enfant-oui, un enfant-non : Günter Grass

L'infécondité involontaire : La Servante écarlate

Une stérilité masculine universelle chez P. D. James...

... et aussi chez Nancy Kress

D'une transition à l'autre

Rester sans enfant pour sauver la planète : les Ginks

La dénatalité : un objet idéologique

La fortune d'une expression : l'hiver démographique

Sade, une démographie de l'extrême



6. Vieillir

Le modèle philosophique de la mort du sage

L'immortalité comme enfer : Swift et Beauvoir

Un élixir de longue vie : Vonnegut

L'examen fatal de Matheson

Ne pas vivre plus longtemps que nécessaire : La Vie devant soi

L'interruption volontaire de vieillesse : Eternity Express

Le vieillissement : une nouvelle bombe démographique ?

L'injonction de bien vieillir

Gérer la fin de la vie

Un contrat intergénérationnel à renégocier



7. Migrer à tout prix ?

La transformation d'émigrants en immigrants : Georges Perec

Des émigrantes japonaises face à leurs désillusions : Julie Otsuka

La menace d'un déferlement : Le Camp des saints

Fuir pour survivre : Eldorado

États-Unis : un mur contre l'invasion

Du remplacement au " grand remplacement " en France

Drames humains et usage paradoxal du nombre

La régulation des flux migratoires, matière à controverse

Le Japon réfractaire à l'immigration



8. Le spectre d'une explosion des migrations climatiques

Une migration climatique avant la lettre : Les Raisins de la colère

Son nom était Katrina : Ouragan

Migrations environnementales/migrations climatiques, réfugiés/migrants : de quoi et de qui parle-t-on ?

Une mesure incertaine

Rester autant que possible



9. Le rêve perdu d'un monde sans épidémies

La peste de 1665 à Londres décrite par Daniel Defoe

Le vieil homme et la peste : Jack London

Oran frappée par une épidémie mortelle : La Peste

Les États-Unis face à l'épidémie d'encéphalite 16 : Robert Merle

Le virus Juve mis en scène par Margaret Atwood

Les grandes épidémies de l'histoire humaine

La fin de l'insouciance : l'apparition du sida

Risque contre risque : le combat contre la variole au XVIIIe siècle

L'épidémie de Covid-19 et le " monde d'après "

La manipulation risquée des " Frankenvirus "

Le défi actuel des maladies émergentes ou réémergentes



10. L'extrême est-il vraiment extrême ?

Sexe, procréation et progrès de la science

Santé, vieillissement et réparation des vivants

La population, la machine et les robots



11. Déviance et figures de la résistance

" Laissez naître et laissez mourir "

Un " manque d'orthodoxie "

Agir dans la clandestinité



Conclusion. Au-delà de la mécanique des populations

Notes

—

Revue de presse

"Démografiction, envisager les dystopies comme de plausibles évolutions démographiques"

(France Inter, Zoom Zoom Zen, Mardi 8 octobre 2024)