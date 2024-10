Lancement de la collection "Le cinéma invisible" dirigée par Carole Aurouet aux éditions Invenit

Cette nouvelle collection dirigée par Carole Aurouet, "Le cinéma invisible", offre à la lecture des scénarios non tournés d’artistes variés du monde entier. Chaque opus propose dix inédits, précédés de notices éclairant le rapport de ces auteurs avec le cinéma, le contexte de l’époque et de l’écriture. Ce travail archéologique se propose de révéler un pan injustement oublié de l’histoire du cinéma.

Par les joies du hasard alphabétique, le premier opus de la collection « Le cinéma invisible » nous conduit du poète surréaliste Robert Desnos (1900-1945) à l’écrivain et théoricien constructiviste russe Sergueï Trétiakov (1892-1937). Entre ces deux artistes, le lecteur sera transporté dans des contrées scénaristiques hétérogènes et jusqu’ici inexplorées : celles du peintre et poète belge, créateur des logogrammes, Christian Dotremont (1922-1979) ; celles de l’écrivaine Leslie Kaplan (1943), engagée dans le mouvement de Mai 68 et membre du conseil de la revue Trafic, fondée par Serge Daney ; celles du cinéaste Louis Malle (1932-1995) qui s’essaie à une adaptation de Ma Mère de Georges Bataille ; celles de la romancière Christine Montalbetti (1965) ; celles de l’écrivain, metteur en scène et peintre franco-suisse Valère Novarina (1942) ; celles du photographe Bernard Plossu (1945), amoureux des reportages de voyages ; celles du réalisateur franco-chilien Raùl Ruiz (1941-2011) ; celles de l’écrivain et scénariste espagnol engagé Jorge Semprun (1923-2011). Tous ces artistes se retrouvent autour d’une même passion et d’un même désir : écrire pour le cinéma !

Les textes de présentation sont signés par Ada Akerman (CNRS), Carole Aurouet (université Gustave Eiffel), Erik Bullot (Ecole supérieure d’art de Bourges), Isabelle Diu (ministère de l’enseignement supérieur), Marie Martin (université de Poitiers), Stéphane Massonet (Fondation Roi Baudoin), Philippe Met (université de Pennsylvanie), Roger-Yves Roche (université Lumière Lyon 2), Fabrice Thumerel (université d’Artois) et Eric Trudel (Bard College de New York).