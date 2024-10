État des lieux de la scénographie dans le monde (Sorbonne nouvelle)

Ppemier colloque international du LIRIS

Jeudi 24 octobre (Salle du conseil) et vendredi 25 octobre (Salle Athéna)

Maison de la recherche Sorbonne nouvelle (4, rue des irlandais 75005 Paris)

État des lieux de la scénographie dans le monde.

9 sessions sur deux journées organisées par les référents des 9 zones géographiques.

Journée 1 : ouverture (8h) accueil café, Ouverture avec Capucine Boidin (Vice-Président chargée de la commission recherche Sorbonne nouvelle), Kira Kitsopadinou (Directrice de l'UFR Arts & Médias Université Sorbonne Nouvelle), Arnaud Rykner et Sylvie Chalaye (Direction Institut de Recherche en Etudes Théâtrales), Romain Fohr, session 1 Amérique du sud (8h15-10h15), session 2 Océanie (10h30-12h30), Déjeuner (12h30-13h30), session 3 Caraïbes (13h30-15h30), session 4 Afrique (15h30-17h30) session 5 Eurasie (17h30-19h30)

État des lieux de la scénographie dans le monde. 9 sessions sur deux journées organisées par les référents des 9 zones géographiques. Journée 1 : ouverture (8h) accueil café, Ouverture avec Capucine Boidin (Vice-Président chargée de la commission recherche Sorbonne nouvelle), Kira Kitsopadinou (Directrice de l'UFR Arts & Médias Université Sorbonne Nouvelle), Arnaud Rykner et Sylvie Chalaye (Direction Institut de Recherche en Etudes Théâtrales), Romain Fohr, session 1 Amérique du sud (8h15-10h15), session 2 Océanie (10h30-12h30), Déjeuner (12h30-13h30), session 3 Caraïbes (13h30-15h30), session 4 Afrique (15h30-17h30) session 5 Eurasie (17h30-19h30)

Plus de détails…

Connection link : https://meet.google.com/rnw-ixgk-vcx

To participate by telephone, dial +1 414-909-5470 and enter this code: 566 428 182#