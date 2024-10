Appel à contributions pour la collection "L'Atelier. Autour de Diderot et de l'Encyclopédie" de la Société Diderot

Dirigée par S. Albertan-Coppola (sylviane.albertan-coppola@wanadoo.fr) et M. Buffat (mbuffat@orange.fr), éditée par la Société Diderot et diffusée par Champion, la collection L'Atelier. Autour de Diderot et de l'encyclopédie a pour vocation de faire connaître les dernières avancées de la recherche sur Diderot mais aussi sur ses collaborateurs et tout ce qui touche à la grande entreprise encyclopédique, dans les domaines et les disciplines les plus divers. Elle accueille des études (notamment thèses et HDR) et des actes de colloque aussi bien que des textes devenus inaccessibles, des anthologies…

Déjà parus :

G. Barroux et F. Pépin (dir.), Le chevalier de Jaucourt. L’homme aux dix-sept mille articles (2015)

O. Ferret, Voltaire dans l’Encyclopédie (2016)

S. Albertan-Coppola et N. Langbour (dir.), Diderot et le roman hors du roman (2017)

M. Leca-Tsiomis et A. Thomson (dir.), Diderot et la politique, aujourd’hui (2019)

J.-C. Bardout et V. Carraud, Diderot et la philosophie (2020)

S. Albertan, M. Buffat et F. Lotterie, Diderot, la religion, le religieux (2022)

À paraître :

M. Cosenza, A l'ombre des Lumières. Jacques-André Naigeon philosophe.