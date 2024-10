Colloque international

« Réécrire les lieux. Du paysage aux narrativités décoloniales »

Organisé par Catherine Guesde (Université Paris 8, LLCP) & Matthieu Saladin (Université Paris 1, Institut ACTE)

—

Vendredi 18 octobre

Université Paris 8, Maison de la recherche, salle A2-202

9h45 : Accueil

10h : Introduction par Catherine Guesde & Matthieu Saladin



Matinée – Faire parler les lieux

10h30 – 11h15 : Marian Nur Goni (Université Paris 8 / AIAC) : Écrire/reprendre les histoires potentielles des lions de Tsavo

11h15 – 12h : Elise Domenach (ENS Louis Lumière/IAO, UMR 5062) : Shinnaya, Rokkasho-mura : le lieu nucléarisé, ses mondes et ses récits filmés par Tsuchimoto Noriaki (Umitori, 1984)

12h – 12h45 : Sara Lehad (Université Paris 8 / LLCP / Musidanse) : Amplifier un système de rétroaction acoustique pour entendre des voix silenciées (conférence-concert)

Après-midi – Échos des luttes indigènes

14h15 – 15h : Nathan Young (Oklahoma School of Visual Arts) : Indigenous sonic agency

15h – 15h45 : Kole Galbraith (artiste) : Folklore, schizophrenia and Jakob Lenz: a way beyond the Anthropocene

15h45 – 17h15 : Anna Seiderer (Université Paris 8 / AIAC), avec Eyder Calambas (Ala Kusreik Ya Misak University), Julian Dupont (artiste-chercheur), Clara Melniczuk (Université Paris 8 / LHE) et Puyu Umma (artiste-chercheuse) : Paysages plurivers

Instants chavirés, Montreuil

20h30 : Concert de Kole Galbraith, Nathan Young, Cigvë

(entrée gratuite pour les participant·es au colloque)

Samedi 19 octobre

Université Paris 1, amphithéâtre Bachelard

NB : pour assister à cette journée, une inscription par mail auprès de matthieu.saladin@univ-paris1.fr est demandée



Matinée – Passés refoulés et hantise des lieux

10h : Accueil

10h30 – 11h30 : Jérôme Poret (artiste) : La Winchester House, une hantise américaine

11h30 – 12h15 : Lia Tomas (UNESP, São Paulo) : Dans un monde sonore : écouter et ne pas écouter dans la recherche musicale au Brésil



Après-midi – Réinvestir les lieux

14h – 14h45 : Ana Rita Nicoliello (Université Paris 8 / LLCP) : Les chorégraphies des lieux – penser les lieux à partir du mouvement

14h45 – 15h30 : Daniele Balit (Institut supérieur des Beaux-Arts, Besançon) : Son du monde – filtrage, masquage et effacement du trop entendu

15h30 – 16h15 : Loreline Courret (Université Paris 8 / LLCP) : Une eschatologie contre la catastrophe. Le cas Jean-Marie Massou

16h30 : Mots de clôture, suivis d’un cocktail de clôture

Informations pratiques

Vendredi 18 octobre

Maison de la Recherche, salle A2-202

Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

2 rue de la Liberté 93526 Saint-Denis

Métro Saint-Denis Université

Plan d’accès (la Maison de la Recherche est indiquée « MR » sur le plan).

Instants chavirés

7, rue Richard Lenoir

93100 Montreuil

Plan d'accès

Samedi 19 octobre

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, amphithéâtre Bachelard

14 rue Cujas 75005 Paris

RER Luxembourg / Métro Cluny la Sorbonne

Plan d’accès