Enfant terrible de la littérature américaine et fondateur du journalisme "gonzo", Hunter S. Thompson a, toute sa vie, écrit des lettres, s’adressant aussi bien à son entourage – de ses petites amies à ses dentistes – qu’à des personnalités illustres. À tous, Thompson parle avec un humour féroce et une lucidité déconcertante de l’Amérique qu’il traverse, de ce pays de tous les possibles qu’il célèbre et déteste à la fois. La collection Folio accueille sous le titre Gonzo Highway, un recueil composé de missives écrites et reçues entre 1955 et 1976 et de papiers divers, au fil duquel se dessine l’itinéraire d’un écrivain génial et déjanté, aussi furieux et halluciné que ses romans.