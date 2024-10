Dr Poumiès de La Siboutie, Souvenirs d’un médecin de Paris

Édition de Sandrine Fillipetti

Ayant grandi en plein mouvement révolutionnaire au milieu d’une société en voie de disparition, François-Louis Poumiès de La Siboutie (1789-1863) étudia à la faculté de médecine de Paris et, reçu docteur en 1815, se fixa dans la capitale.

À la fois en relation avec la clientèle aisée du faubourg Saint-Germain et les malades peu favorisés de la fortune que lui fournissaient ses fonctions de médecin du bureau de bienfaisance du dixième arrondissement, il recueillit des confidences éclectiques et fut particulièrement bien placé pour scruter l’éventail des dispositions d’esprit et prendre le pouls des mœurs de son temps.

Au souvenir de la variété de ses expériences hospitalières, des anecdotes mondaines et des rencontres singulières favorisées par sa longue carrière, il associa le récit des événements dont il fut le témoin oculaire de la fin de l’Ancien Régime à Napoléon III.

Fertiles en détails inédits, ses Souvenirs restituent les tensions politiques et les ruptures idéologiques qui poussèrent l’avenir à se détacher à jamais du passé.