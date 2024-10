Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Cette question est à la base de toute pensée, de toute science et de tout acte créatif. Dans "L'évolution créatrice" et "La pensée et le mouvant", Bergson lui a consacré, en interrogeant l'idée de néant, des pages célèbres qui forment ce petit recueil.