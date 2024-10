Epistémocritique n°24,

"Représenter la catastrophe au XXIe siècle, pratiques et enjeux contemporains".



Numéro coordonné par Sophie Chapuis, Anne-Sophie Letessier et Aliette Ventéjoux.

Ce numéro s’intéresse à l’actualité de la catastrophe en mettant l’accent sur ses enjeux représentationnels. Le XXIème siècle appelle à son réexamen dans la mesure où un nouveau paradigme est largement adopté. Dans une logique collapsologique de plus en plus répandue, la catastrophe est moins impossible que certaine, la part du deus ex machina s’affaiblissant à la faveur d’un scénario où l’activité humaine tient le premier rôle. La catastrophe se voit ainsi prise aujourd’hui dans un continuum et replacée dans une chaîne causale qui parfois remodèle son récit initial. C’est précisément parce qu’elle se déploie en deux temps que ses relectures sont multiples : le temps de la sidération et du choc qui s’accompagne d’une charge émotionnelle puissante laisse ensuite place au temps des mises en récit, voué nécessairement à évoluer au gré de son réexamen.

Ce numéro interroge particulièrement la représentation de la catastrophe à l’ère de l’avènement de l’image, une période où le simple badaud peut à la fois être témoin et reporter via le contenu qu’il poste sur les réseaux sociaux. La catastrophe fascine par les images qu’elle produit, par l’expérience qu’elle offre, par procuration, à ceux qui la regardent et la vivent sur écran, allant parfois jusqu’à susciter une curiosité pour les débris et les ruines qu’elles génèrent. En témoigne en effet l’essor du tourisme noir ou encore « tourisme de la désolation » ainsi que l’appelle le photographe Ambroise Tézenas – un enthousiasme qui n’est pas sans soulever des questionnements éthiques tant la frontière entre le témoin et le voyeur est fine parfois.

En libre accès à cette adresse :

https://epistemocritique.org/representer-la-catastrophe-au-xxieme-siecle-pratiques-et-enjeux-contemporains-sommaire-et-introduction/

Sommaire

Sophie Chapuis, Anne-Sophie Letessier : « Introduction »

Mises en récit



1. Maylis Asté (École Nationale Supérieure d’Audiovisuel de Toulouse) et Floriane Chouraqui (Université de Tours) : « Représenter les territoires volcaniques : de la sidération spectaculaire à l’immersion dans un quotidien »

2. Sana Alaya Seghair (Rollins College, États-Unis) : « L’immanence de la catastrophe lente à travers Soumission de Michel Houellebecq »

3. Jodie Lou Bessonnet (Université Bordeaux Montaigne) : « ‘It is my business’ : la sixième extinction massive, catastrophe mondiale et deuil intime dans Sans l’orang-outan d’Éric Chevillard et How the Dead Dream de Lydia Millet »

4. Justine Gonneaud (Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse) : « Catastrophe(s) in Tom McCarthy’s Satin Island »

Le vestige et la ruine



5. Katia Fallonne (Université Toulouse II – Jean Jaurès) : « La catastrophe au théâtre : du processus de rupture et de décomposition tragique à la recomposition d’un monde »

6. Jonathan Tichit (Université Jean Monnet) : « Photographies de ruines récentes : hantise et fascination de la catastrophe »

7. Danièle Méaux (Université Jean Monnet) : « ‘Faire avec’ les catastrophes »

Reprise, réplique, déplacements



8. Charlène Clonts (Kyushu University, Japon) : « Claude Favre et la catastrophe migratoire : bifurcations et débordements de la poésie factuelle »

9. Anne Favier (Université Jean Monnet) : « Répliques : les images latentes de la catastrophe »

10. Ariane Carmignac (Université Paul Valéry Montpellier III /Université Jean Monnet) et Vincent Lecomte (Université Jean Monnet) : « Drôles d’événements ? La menace nucléaire vue à travers les formes de son interprétation et de son remploi artistiques »

11. Jean Richer (Architecte/École nationale supérieure d’architecture Paris- Malaquais) : « L’accident dromologique s’expose dans l’œuvre d’Hito Steyerl »

L’événement catastrophique : sens, sensation, sensible



12. Caroline Magnin (Sorbonne Université) : « Inscription sonore du trauma du 11-septembre dans le roman étasunien contemporain »

13. Aude Laferrière (Université Jean Monnet) : « 11 septembre, mon amour de Luc Lang ou l’écriture d’une « apocalypse moderne »

14. Olivier Belon (Université Jean Monnet) : « Vivre avec la catastrophe. Vivre avec l’image. »

Langue et langage à l’épreuve de la catastrophe



15. Quitterie de Beauregard (Sorbonne Université) : « ‘And what does the word ‘city’ mean?’ – Le langage et la cité comme ruine dans la fiction apocalyptique contemporaine (Angela Carter, Cormac McCarthy et Octavia Butler) »

16. Olivier Glain (Université Jean Monnet): “Language after the Fall in the film Cloud Atlas (2012)”