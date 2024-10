David Gullentops, Jean Cocteau et l’intermédialité.

Présentation de l’ouvrage

Jean Cocteau est un précurseur en matière d’intermédialité. Dès les années 1920, il pratique un art d’un « genre nouveau ». Les interférences artistiques proviennent du brassage de médias rarement conciliés, tels que le théâtre et la littérature de jeunesse, le ballet et la photographie, la poésie et le genre policier, ou le film et les arts forains. Elles donnent lieu à des combinaisons intermédiales d’un tout nouveau type. Les caractéristiques de cette pratique intermédiale avant la lettre sont analysées dans quatre œuvres majeures du « poète » : le spectacle Les Mariés de la tour Eiffel, le ballet Le Train bleu, le recueil de poèmes Opéra et le film Le Sang d’un poète.

L’ouvrage est accompagné de 70 illustrations inédites ou rares.

Table des matières de l'ouvrage

Introduction

Une théorie intermédiale avant la lettre • Trois perspectives intermédiales • Quatre cas de figure

Chapitre 1 : Les Mariés de la tour Eiffel (1921) – un genre nouveau

La genèse • Sources d’inspiration littéraires de l’argument • Sources d’inspiration picturales de l’argument • La littérature jeunesse comme source d’inspiration de l’argument • Fondements esthétiques de l’argument • La musique • Le théâtre • Le ballet • Le décor • Les masques et les costumes • Autres médias • La photographie • Le cinéma • Le music-hall

Chapitre 2 : Le Train bleu (1924) – une opérette dansée

L’argument • La chorégraphie • La musique • Le décor et le rideau de scène • L’art du sport

Chapitre 3 : Opéra (1927) – une énigme plastique

La « poésie » • La photographie • Le roman policier • Les arts du spectacle • Les arts plastiques • La poésie plastique

Chapitre 4 : Le Sang d’un poète (1930) – un poème animé sonore

Le cinéma • La poésie • Le roman • Le genre policier • Le théâtre • La pantomime • Les arts de la foire • La peinture • La sculpture • La photographie • Le dessin et le collage

Conclusion

L'auteur

David Gullentops est professeur de littérature française et d’intermédialité à l’Université de Bruxelles (VUB), membre de l’Académie royale de Belgique (KVAB) et directeur des Cahiers Jean Cocteau. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur Cocteau et le coéditeur des Œuvres poétiques complètes de Jean Cocteau dans la « Bibliothèque de la Pléiade ». Actuellement il codirige avec Pierre-Marie Héron l’équipe de chercheurs chargés de composer le Dictionnaire Jean Cocteau (à paraître)