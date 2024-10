Stefan Zweig, Cosmopolite (inédit)

Traduit de l’allemand (Autriche) par Frédérique Laurent

L’édition française comporte un texte inédit de Denis Charbit : Le sionisme de Stefan Zweig.



Cosmopolite regroupe 120 lettres de Stefan Zweig, pour la plupart inédites, adressées notamment à Albert Einstein, Anton Kippenberg, Max Brod, Sigmund Freud et Romain Rolland.

Stefan Zweig s’y confie ouvertement sur ce que signifie sa judéité : il s’empare de la question de l’altérité, qui fonde le judaïsme, il la sort de son contexte religieux et ne fait donc pas de la nationalité, de la foi, de la culture une identité ; au centre de l’existence, il place la vie, qui est le précepte juif le plus important.

C’est pour cette raison que Stefan Zweig ne partage pas les idées portées par le projet sioniste de Theodor Herzl, son maître, et Martin Buber, ce qui ne l’empêche pas de continuer à dialoguer avec eux et de manifester son engagement envers la diaspora et les Juifs victimes de l’antisémitisme.

On découvre ainsi un homme profondément engagé, lui à qui on a tant reproché sa neutralité.

Cosmopolite est un livre bouleversant. Stefan Zweig y affronte directement, toujours dans le respect de l’autre, l’une des époques les plus sombres de l’Histoire. Ces réflexions – d’une actualité cruciale – accompagnent le cheminement douloureux d’un homme qui finira par choisir l’exil et la mort, ayant compris et mesuré à temps l’enfer annoncé par le régime nazi.