Pharmakon. La rhétorique à la croisée de la magie et de la religion (Strasbourg)

La journée d'étude Pharmakon. La rhétorique à la croisée de la magie et de la religion, organisée par les doctorants du Centre d'Analyse des Rhétoriques Religieuses de l'Antiquité, aura lieu le 25 octobre 2024 à Strasbourg, dans la salle de conférences de la Misha sur le campus central de l'Esplanade.

Programme

9h 00 : Accueil des participants

9h 30 : Mot de bienvenue (Johann Goeken, directeur de l'institut de Grec)

Introduction (Amir Karimnejad)

Présidente de séance : Marie JEANNOT-TIROLE

9h 50 : Cécilia LANDAU (Université de Strasbourg)

"Laïs, l'Aphrodite mortelle : courtisane pleine d'esprit et ensorceleuse d'hommes."

10h 10 : Rova LYON (Université de Strasbourg)

"Les mots médecins de Clytmnestre. Agamemnon 264-354."

10h 30 : Discussion

Présidente de séance : Élise ALBANESE

11h 10 : Florian AUDUREAU (Université Paris-Cité)

"Contraindre et persuader au travers d'une communication rituelle. Le cas de la διαβολή."

11h 30 : Francesco SERRATI (ENS Ulm)

"'Tu es la myrrhe ...' (PGM IV 1496sqq.). Explorations rhétoriques, magiques et médicinales dans PGM IV."

11h 50 : Discussion

12h 10 : Déjeuner

Présidente de séance : Mathilde SCHWOERER

14h 30 : Catherine Notter (Université de Strasbourg)

"Entre remèdes, substances magiques et poisons dans la satire latine."

14h 50 : Laurent ANGLADE (Université de Lorraine)

"Qui est le plus malade entre un épicurien et un dévot ? Le vocabulaire médical dans une polémique philosophique et religieuse au IIe siècle de notre ère."

15h 10 : Discussion

15h 30 : Pause

Présidence de sénce : Efthymia-Maria GEDEON

16h 00 : Jean-Philippe GUEZ (Université de Poitiers)

"Démosthène, prophète ou technicien ?"

16h 20 : Thierry GRANDJEAN (Université de Strasbourg)

"Couleurs et vertus des φάρμακα chez le sophiste Himérius."

16h 40 : Léa CARIGLIETTI (Université de Reims Champagne-Ardenne)

"Trois φάρμακα de sophistes : la potion, la voix et le style."

17h 00 : Discussion