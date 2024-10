Imaginaires contemporains de la création. Séminaire du Cérilac 2024-2025 (Univ. Paris Cité)

Imaginaires contemporains de la création

Séminaire du Cérilac 2024-2025,

Université Paris Cité

Axe « Arts et créations au présent »

Qu'en est-il aujourd’hui de la notion de création ?

Parce que les figures romantiques de l’artiste démiurge et du génie solitaire ont été mises à mal par l’art lui-même, les artistes contemporains héritiers de Dada, Duchamp, de l’art minimal et de l’art conceptuel privilégient les pratiques d’appropriation et de détournement, l’esthétique relationnelle, l’intervention militante ou la recherche, tandis que la littérature s’attache au document, à l’enquête de terrain, voire au ready made et aux pratiques d’uncreative writing. Le travail créateur n’en garde pas moins un fort prestige symbolique et une aura d’exceptionnalité. Associé à un idéal vocationnel infiniment désirable, il semble promettre un accomplissement de soi dégagé des déterminismes. Mais qu’en est-il quand la théorie économique évoque la « destruction créatrice » ou la « création de richesses », quand le « capitalisme artiste » en quête d’innovation perpétuelle prône le « management créatif », quand la créativité fait l’objet d’une injonction sociale généralisée – « tous créatifs ! » – invitant à l’esthétisation des pratiques et à la stylisation des modes de vie, et quand, enfin, se multiplient les hypothèses de créativités non humaines – celle de l’animal ou du vivant – voire d’une éventuelle créativité machinique, via l’IA générative ?

Le séminaire invite des artistes, des écrivain·e·s et des spécialistes de diverses disciplines (esthétique, sciences de l’art et théorie littéraire, droit, sociologie, économie) à s’interroger sur le sens du mot et la réalité des pratiques correspondantes.

Programme de l'année 2024-2025

Mercredi 16 octobre, 18h-20h

La création au regard du droit

Alexandre Portron, maître de conférences en droit privé, Université de Poitiers

Mercredi 12 février, 18h-20h

Maylis de Kerangal, romancière

Mercredi 12 mars, 18h-20h

La notion de travail créateur en sociologie

Pierre-Michel Menger, professeur au Collège de France

Mercredi 9 avril, 18h-20h

Emmanuelle Pireyre, autrice, performeuse

Mercredi 14 mai, 18h-20h

Imaginaires de la créativité animale

Anne Simon, directrice de recherche au CNRS, professeure à l’ENS Ulm