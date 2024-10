Tyrannicide et régicide dans la tragédie française de la Renaissance (Strasbourg)

Dans le cadre du projet ANR Melponum, visant à valoriser les corpus théâtraux français de la Renaissance, Sandrine Berrégard et Nina Hugot organisent à l'université de Strasbourg une manifestation scientifique intitulée "Tyrannicide et Régicide dans la tragédie française de la Renaissance", les 7 et 8 novembre 2024.

Outre les communications portant sur un corpus varié, les journées seront ponctuées de lectures théâtralisées par deux compagnies théâtrales et par la présentation d'une anthologie récemment publiée sur le thème étudié.

