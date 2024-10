Teresa Moure, La morelle noire

Être reine, comme Christine de Suède, et refuser de prêter son corps pour donner un héritier au trône ; ou herboriste et guérisseuse, telle Hélène Jans – une sorcière, diront certains –, et défier l’ordre établi ; ou encore thésarde irrévérencieuse, à l’instar d’Inés Andrade, digne héritière d’une longue lignée matriarcale… Les héroïnes de La Morelle noire s’affranchissent et se soustraient aux assignations en tout genre. Et, ce faisant, elles affirment qu’une autre lecture de l’histoire, trop souvent écrite uniquement par les hommes, est possible.

Suivre les pérégrinations émancipatrices de ces trois femmes libres – en passant par Stockholm, puis Amsterdam, et jusqu’à un petit village de Galice où l’on découvre une malle aux parfums capiteux de framboise et de morelle noire – agit comme un sortilège irrésistible et exaltant. Teresa Moure compose avec La Morelle noire un herbier précieux, un ouvrage habilement cousu d’histoires intimes, de remèdes, de croyances, de sororité, de coutumes et de soins.

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Fiction-panier", par Emmanuel Bouju (en ligne le 4 octobre 2024)

« À la rentrée, je délaisse les grands axes et je prends la Contre-allée » : ce beau slogan éditorial pourrait être aussi celui de l’autrice : partant de la fameuse idylle spirituelle entre Christine de Suède et Descartes, Teresa Moure conduit d’Hélène Jans (la mère de Francine, fille du philosophe) à l’étudiante dont la recherche écoféministe redouble en fiction l’enquête de l’autrice, sur une contre-allée plantée de « morelle noire », fleur de sorcière pleine de vertus secrètes.

