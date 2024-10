Georges Forestier, Molière, la musique d'une vie. Le récit imaginaire de Dorimond (livre & CD, lecture de D. Podalydès)

Livre + 2 CD audio.

Lu par Denis Podalydès

Et si le comédien Nicolas Drouin, dit « Dorimond », avait raconté la vie de son ami, et néanmoins rival, Molière ? C’est cette lettre imaginaire qu’invente ici Georges Forestier et qu’interprète Denis Podalydès. Ce récit constitue la trame d’une biographie hors norme : à partir des souvenirs de Dorimond, le lecteur plonge dans les secrets de fabrique des plus grandes pièces de Molière et y découvre le contexte d’écriture, de création et de réception de ses scènes mémorables.

Enregistrées en prononciation restituée par les comédiens du Théâtre Molière Sorbonne, elles revivent aussi grâce à William Christie et son ensemble Les Arts Florissants. La musique reprend ici sa place d’origine au cœur des pièces et participe pleinement à notre plaisir d’auditeur.



Ce travail de reconstitution, intensément vivant, associe de façon inédite les grands textes de Molière, les grands noms de la musique baroque et l’interprétation des comédiens.