Strenae, n° 24 : "Autour du Père Castor" (dir. Dorena Caroli and Cécile Pichon-Bonin)

Sous la direction de Dorena Caroli et Cécile Pichon-Bonin (direction scientifique)

en collaboration avec Hélène Weis (direction éditoriale).

Ce numéro a été préparé en collaboration avec la Maison du Père Castor - Archives du Père Castor (Meuzac).

Numéro mis en ligne par Diane Moussa.

Sommaire

Dossier thématique

Dorena Caroli and Cécile Pichon-Bonin Autour du Père Castor [Full text] Père Castor: A Reassessment

Sylvie Dardaillon and Christophe Meunier Le « Roman des bêtes » : petit traité de mésologie et d’anthropologie ? [Full text] The « Roman des bêtes » : A little Treaty of mesology and anthropology ?

Mary Bardet When Panache l’écureuil became Pompom the Little Red Squirrel and Mischief the Squirrel: the Anglophone translations of Père Castor’s Roman des Bêtes and the cultural significance of adding a “little” word [Full text] Quand Panache l'écureuil est devenu Pompom the red squirrel et Mischief the Squirrel : les traductions anglaises du « Roman des bêtes » du Père Castor et la signification culturelle de l'ajout d'un « petit » mot

Sylvain Wagnon Albertine Deletaille (1902-2008) : illustratrice et pédagogue de la petite enfance [Full text]

Christine Plu Plusieurs séries d’illustrations pour les albums de fiction du Père Castor : les aléas de l’image au gré de l’évolution éditoriale [Full text] Several series of illustrations for Père Castor’s fictional picturebooks: the vagaries of images as publishing evolves

Fonds d'archives & collections

Anaïs Charles Présentation des archives du Père Castor — Maison du Père Castor à Meuzac [Full text]

Varia

Benoît Glaude L’entrée d’un héros de bande dessinée dans la culture sonore de l’enfance : le cas de Yakari en 1983 [Full text] How a comics hero enters the sound culture of childhood: the case of Yakari in 1983

Comptes rendus

Jean-Baptiste Bourgois Christian Bruel, L’aventure politique du livre jeunesse [Full text]

Isabelle Nières-Chevrel Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval, Nicolas Brucker, Patricia Ehl, Valentina Ponzetto et Charlotte Simonin (dir.), L’enfant rêvé. Anthologie des théâtres d’éducation du xviiie siècle [Full text]

Cécile Pichon-Bonin Danielle Quéruel (dir.), La guerre, le livre et l’enfant, 1914-1918 [Full text]

Cécile Boulaire Delia Guijarro Arribas, Du classement au reclassement : sociologie historique de l’édition jeunesse en France et en Espagne [Full text]

Ivanne Rialland Bounthavy Suvilay, Dragon Ball, une histoire française [Full text]